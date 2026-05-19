Alex Saab falsificaba documentos de importación en red de lavado de activos vinculada al régimen de Maduro

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) publicó oficialmente el documento de acusación contra Alex Saab, señalado como aliado del régimen de Maduro, por cargos de lavado de dinero vinculados a contratos de alimentos y petróleo venezolano.

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El caso revela una compleja red de falsificación de documentos y operaciones fraudulentas que involucraron bancos estadounidenses.

Según el documento oficial, Saab compareció ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, donde se le imputó su presunta participación en una extensa conspiración internacional de lavado de dinero que involucra la corrupción y explotación de un programa de asistencia social en Venezuela.

El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional ejecutó el arresto como parte de una investigación sobre contratos relacionados con alimentos y petróleo venezolano.

La estafa de los CLAP que enriquecieron a Alex Saab

La acusación detalla que Saab está señalado de "conspirar con otros para falsear fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluyendo la falsificación de la documentación de las importaciones procedentes de Colombia y México".

Esta falsificación de documentos habría sido clave para el funcionamiento de la red delictiva.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Saab presuntamente utilizó el sistema bancario de Estados Unidos para "blanquear cientos de millones de dólares robados del programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano".

La operación habría desviado recursos de programas sociales destinados a la población más vulnerable de Venezuela.

Así operaba la red de lavado de activos de Alex Saab a través de los CLAP

La investigación de la DEA reveló que la red operaba mediante la presentación de documentación falsa que alteraba tanto la procedencia como la naturaleza real de los productos importados.

Este mecanismo permitía legitimar transacciones financieras millonarias a través del sistema bancario estadounidense, ocultando el origen ilícito de los fondos.

Los cargos contra Saab se centran en tres elementos principales: la falsificación sistemática de documentos de importación, el uso fraudulento del sistema financiero estadounidense para operaciones de lavado de activos, y la explotación corrupta de programas gubernamentales venezolanos diseñados para asistencia alimentaria.

Las acusaciones también vinculan estas operaciones con ganancias provenientes de la venta ilegal de petróleo venezolano.