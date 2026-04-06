¿Dónde están los presos políticos que se llevaron del centro de tortura del Helicoide en Venezuela?

El traslado de reclusos de la prisión El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, ha generado incertidumbre en torno al cierre definitivo de esta prisión.

El posible cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que la "infame prisión El Helicoide fue cerrada", aunque aún había personas encarceladas ahí.

¿Dónde están los presos del Helicoide?

El miércoles 3 de junio iniciaron una serie de trasladados de presos desde el Helicoide hacia varias prisiones del país, según confirmaron familiares a AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos.

El lugar habría quedado "totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos", dijo Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.

Son fuentes internas y son los propios familiares que también con su red de solidaridad, de informantes y apoyo, les informaron al respecto. Incluso en la llamada, los propios presos políticos lo manifestaron también.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel. Sin embargo, ahí había muchos presos que ahora están desaparecidos.

El Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

Familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que "las autoridades no han publicado un listado oficial".

El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de "otros centros de tortura" es fundamental que "el Estado cambie su política represiva".

"De lo contrario es puro show", señaló, al recordar que cuando estuvo ahí vio personas que "dormían con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies".