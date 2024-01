"No se equivoquen con Venezuela”: Nicolás Maduro a Estados Unidos por la reactivación de sanciones

En medio de un acto público, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a Estados Unidos por las sanciones que nuevamente reactivó ese país como represalia, tras la inhabilitación política de las autoridades venezolanas a la candidatura presidencial de María Corina Machado, líder política opositora a Maduro.

Maduro aseguró que Estados Unidos no podía amenazar a su país y expresó que lo que se estaba haciendo en su contra era un “chantaje”.

“Hablarles claro y decirles no se equivoquen, ni con el pueblo, ni con las fuerzas armadas, ni con los poderes públicos, ni con la Constitución. No se equivoquen, no al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no a los apellidos”, aseguró Maduro.

Y enfatizó el presidente venezolano en su discurso: “No a la oligarquía, no al imperio norteamericano, no se equivoquen con Venezuela”.

Sanciones de Estados Unidos contra Venezuela

El 30 de enero se conoció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó una licencia de extracción de minería, en particular de oro de Venezuela.

"Hay otra que expirará en abril, que pertenece a la industria petrolera, y a falta de un cambio de rumbo por parte del gobierno, permitiremos que esa licencia general expire y nuestras sanciones se restablecerán", advirtió el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

A la advertencia del país estadounidense ya había respondido Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano, quien los insultó: "Dicen que tenemos hasta el 18 de abril, ¡ahórrense el lapso, yanquis de mierda!".

Inhabilitación de María Corina Machado

El 26 de enero la Corte Suprema de Venezuela inhabilitó a la política Machado, quien ganó las elecciones primarias opositoras para las presidenciales de este 2024.

"Está inhabilitada por 15 años por estar incurso (...) en la trama de corrupción del usurpador Juan Guaidó", informó la Corte Suprema.

Tras la decisión, Machado aseguró que el Gobierno de Maduro estaba tomando la peor decisión en medio de la coyuntura que vive ese país.

"Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final", escribió Machado en su cuenta de X.