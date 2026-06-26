Una mamá pide ayuda urgente para rescatar a su hijo de 8 años de entre los escombros en Venezuela

Se siguen conociendo conmovedoras historias de menores atrapados bajo los escombros en las zonas afectadas por el doble terremoto en Venezuela.

El relato de la mamá de Lucas, un niño de 8 años, es desgarrador. Ella cuenta que su pequeño, al igual que otros menores, no han podido ser rescatados.

Los niños, las víctimas silenciosas de la tragedia

Mientras unos estudiaban, otros jugaban y disfrutaban de sus vacaciones en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

Pero ese no fue el único desenlace. En las últimas horas, decenas de pequeños han esperado ser rescatados de entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados le pasado 24 de junio.

Entre gritos y llanto, los niños piden ayuda y muchos de ellos han logrado salir con vida de esta situación, aunque en ocasiones sus familias no corrieron con la misma suerte.

Es el caso de un pequeño de 7 años rescatado en La Guaira, quien contó que era el único sobreviviente de su casa e, incluso, vio el momento en que su mamá dejó de respirar.

El pedido de la mamá de Lucas

La otra cara de esta tragedia son los padres que buscan desesperadamente a sus hijos.

Una mujer, a través de redes sociales, pidió ayuda urgente para encontrar a Lucas, su pequeño hijo de 8 años que quedó atrapado en el edificio en el que vivían junto a otros niños.

Aunque normalmente los padres son los soportes de sus hijos, muchos de estos pequeños se han convertido en refugio y fuerza para los heridos.

Las consecuencias de este desastre natural han caído con fuerza sobre los más jóvenes, que esperan por ayuda mientras luchan por su vida contrarreloj.