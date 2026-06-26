¿Hay riesgo de otras tragedias naturales detonadas por el doble terremoto en Venezuela?

Tras los terremotos que destruyeron el litoral central de Venezuela mantienen en alerta a esta estación y a países vecinos como Colombia ante la posible generación de maremotos y la activación de otras fallas sísmicas en la región.

De acuerdo con el ingeniero geofísico Rodrigo León, estos fenómenos, conocidos como dobletes, ocurrieron en el mismo sistema de fallas y liberaron gran cantidad de energía en un corto tiempo (39 segundos entre ambos terremotos).

León detalló que los sismos en cuestión, ambos de magnitud superior a 7, destacaron no solo por su intensidad, sino también por su capacidad de destrucción, unida a factores de vulnerabilidad en la infraestructura del país sudamericano.

Riesgos de otras tragedias tras doble terremoto en Venezuela

El ingeniero señaló que, aunque la magnitud de un sismo suele asociarse al nivel de daño que podría causar, son otros factores como las condiciones estructurales y de mantenimiento de los edificios los que determinan el impacto real.

“Cuando se localiza un evento de magnitud 7, se lanza una alerta de tsunami. Viendo los parámetros de fuente, dónde fue localizado el evento, no costas afuera, sino dentro del continente, la probabilidad de tsunami cae", explicó León.

Asimismo, se refirió a la situación de la falla de Boconó que desemboca en el epicentro del doble terremoto y otras fallas cercanas como la falla de San Andrés:

Viendo donde fue el evento no había una probabilidad de generar un riesgo. Si hay unas fallas en la región que están por debajo del Océano que sí podrían generar un evento, pero están muy lejos de la costa.

¿Hubo alertas del doble terremoto en Venezuela?

León aclaró que, si bien tras los sismos se emitió una alerta de tsunami por protocolo, debido a la magnitud, la probabilidad de que este fenómeno se desencadenara era baja.

Respecto a los posibles riesgos para Colombia, León mencionó que aunque es poco probable que estos sismos específicos desencadenen eventos de magnitud similar en Colombia, no se puede descartar totalmente dicha posibilidad.