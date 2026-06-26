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Llegó a Venezuela la ayuda humanitaria desde Colombia: aterrizó en Maiquetía

Un equipo multidisciplinario y 12 toneladas de equipos de búsqueda llegaron a Caracas como parte de la misión humanitaria de Colombia.

Llegó a Venezuela la ayuda humanitaria desde Colombia: aterrizó en Maiquetía
Foto: UNGRD

Noticias RCN

junio 26 de 2026
11:33 a. m.
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El Gobierno Nacional confirmó que a las 7:00 de la mañana de este viernes 26 de junio aterrizó en Caracas la aeronave que transportaba la ayuda humanitaria enviada desde Colombia para atender la tragedia en Venezuela.

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Los rescatistas especializados se enfrentan a una de las devastaciones más grandes de los últimos años, tras el doble terremoto de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudió el vecino país.

36 horas después de la tragedia, los socorristas se internarán en terreno para tratar de ubicar sobrevivientes bajo los escombros.

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La ayuda humanitaria que envió Colombia a Venezuela

Sobre las 7:00 de la mañana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, el equipo USAR COL-1, la máxima capacidad de búsqueda y rescate urbano de Colombia, informó la UNGRD.

La misión humanitaria, coordinada por la UNGRD, está conformada por 63 especialistas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados para la búsqueda, localización y rescate de sobrevivientes.

Javier Pava, director de la UNGRD explicó que “los 63 integrantes de grupos de socorro clasificados como élite en este tipo de actividades. Equipos para trabajar en espacios confinados con un peso de 12 toneladas”.

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¿Cuánto tiempo estarán los rescatistas colombianos en Venezuela?

La entidad explicó que “en las próximas horas, el equipo iniciará su desplazamiento hacia las zonas más afectadas para apoyar la atención de la emergencia en coordinación con las autoridades venezolanas”.

Estaríamos 10 días, pero depende de las circunstancias y del requerimiento que pueda aumentarse.

El USAR COL-1 hace parte del selecto grupo de equipos de búsqueda y rescate clasificados por la ONU, certificación que avala su capacidad para responder a desastres de gran magnitud en cualquier parte del mundo.

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