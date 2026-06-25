Aumenta la cifra de muertos y heridos: así quedó La Guaira tras el fuerte terremoto

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela continúa agravándose con el paso de las horas. El más reciente balance da cuenta de 188 personas fallecidas, 1.500 heridos y miles de damnificados, quienes deberán pasar una segunda noche en refugios, carpas o incluso a la intemperie.

Uno de los lugares donde el desastre dejó las consecuencias más graves es La Guaira, una ciudad que sufrió el colapso de numerosas edificaciones y donde las imágenes muestran calles cubiertas de escombros, viviendas destruidas y familias buscando desesperadamente a sus seres queridos.

En medio de ese panorama permanece el periodista Oliver Fernández, quien recorrió la zona y evidenció cómo continúan apareciendo víctimas entre los restos de los edificios.

¿Qué está ocurriendo en La Guaira?

La situación en La Guaira continúa siendo crítica. Durante el recorrido realizado por el equipo periodístico se observó cómo varias personas seguían recuperando cuerpos entre los escombros de un edificio identificado como El Palmar.

Las labores de búsqueda continúan mientras el número de fallecidos sigue aumentando.

Desde el lugar de la tragedia, Oliver Fernández describió el panorama.

En el litoral central están sacando otros de los cadáveres que pudieron encontrar acá en el estado de La Guaira, en este edificio. Repetimos, edificio El Palmar. Ya son varios los cadáveres que han sacado. Lamentablemente siguen apareciendo personas fallecidas. Es difícil describir la situación porque es abrumadora la situación que se está viviendo acá en el estado de La Guaira.

¿Qué denuncian quienes participan en los rescates?

Mientras avanzan las labores de búsqueda, algunos habitantes aseguran que los recursos disponibles no son suficientes para atender la emergencia.

Uno de los ciudadanos que colaboraba entre los escombros afirmó que hacen falta equipos especializados.

Acá hay suficientes organismos del Estado para tratar de conseguir la mayor cantidad de gente posible. No hay bomberos, bomberos no hay. Las personas especialistas que son rescatistas no están. Necesitamos rescatistas. No es suficiente lo que está en Venezuela porque son muchos los edificios que se han caído.

El hombre aseguró que la magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta que actualmente existe en la zona.

¿Qué viven los sobrevivientes?

Mientras continúan las labores de rescate, cientos de personas intentan asimilar la pérdida de sus viviendas y de familiares.

Algunos caminan entre los escombros tratando de recuperar lo poco que quedó de sus pertenencias, mientras otros siguen esperando noticias de quienes permanecen desaparecidos.

Una de las habitantes resumió el dolor que atraviesa la comunidad.

Lo único que le puedo decir es que tengo el corazón en la mano... pedirle mucho a Dios por todo.

Otro sobreviviente relató que perdió completamente su hogar, aunque agradeció haber logrado salir con vida.

Es muy lamentable lo que está pasando. Perdí mi casa, totalmente mi edificio. Se cayó todo, pero estamos vivos. Queremos mandar un saludo a nuestra familia en Estados Unidos... Estamos todos vivos.

Con el paso de las horas, las autoridades y la comunidad mantienen las labores de búsqueda entre los edificios colapsados, mientras miles de personas permanecen sin vivienda y esperan ayuda.