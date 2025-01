María Corina Machado habla en exclusiva con RCN horas antes de la gran movilización en Venezuela

Restando pocas horas para la gran movilización en Venezuela, convocada por la líder opositora María Corina Machado, y el presidente electo Edmundo González, el ambiente internacional por la situación en ese país se vuelve más tenso.

En Noticias RCN hablamos en exclusiva con la protagonista de la noticia del momento, María Corina Machado, acerca de lo que se avecina para Venezuela luego de las elecciones presidenciales en ese país y las denuncias de fraude electoral.

¿Sabe algo María Corina Machado sobre la situación en Venezuela, que otros no?

“Conozco Venezuela. Confío en los venezolanos. He sufrido mucho, con el dolor de miles y miles de venezolanos y he aprendido tanto de cada uno; siento que hay momentos en la historia cuando se dan las fuerzas telúricas, cuando se crean condiciones y - se labran condiciones porque esto no ha sido obra de la fortuna, esto ha sido ganado obviamente de la mano de Dios porque si no, no estaríamos aquí – te digo que este país decidió avanzar”.