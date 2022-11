Estas son las primeras acciones que tomará la Otán ante impacto de misil en Polonia

La tensión mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania ha escalado después de que un misil impactara en Polonia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) convocó una “reunión de emergencia” este miércoles para evaluar la situación que dejó a dos personas muertas en la zona fronteriza de Przewodow. Aunque no han sido anunciadas medidas de defensa tras la explosión.

De acuerdo con información oficial, el gobierno polaco no dará activación del articulo 4 del tratado de la Alianza Atlántica, que establece que las Partes que integran la Otán "podrán consultar cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera fuese amenazada".

En esa línea, el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, comunicó este miércoles que los embajadores de la organización se reunieron para abordar los hechos que causaron la explosión que tuvo como epicentro la frontera entre Polonia y Ucrania.

“Los aliados expresaron una fuerte solidaridad con nuestro valioso aliado Polonia y dejaron en claro que continuaremos apoyando el derecho de autodefensa de Ucrania. Seguimos vigilantes, tranquilos y estrechamente coordinados”, afirmó Stoltenberg a través de su cuenta oficial de Twitter.

