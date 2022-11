Video: así quedó la granja en la que impactaron los supuestos misiles rusos en Polonia

Horas después de que se conociera el impacto de dos posibles misiles rusos en Przewodow, Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, se difundieron las primeras imágenes de las consecuencias que dejaron los supuestos cohetes en una granja de la zona. Lo que se conoce hasta el momento es que las autoridades de Polonia han confirmado la muerte de dos personas por este hecho.

En las imágenes del video aficionado se puede apreciar un terreno totalmente calcinado y en él lo que sería un vehículo de carga agrícola volcado y quemado.

Aunque se habla de la muerte de dos personas, no se han revelado sus identidades ni tampoco ha habido un pronunciamiento oficial del balance que deja este presunto ataque en uno de los países miembros de la OTAN.

En contexto: Dos misiles rusos habrían impactado en Polonia

¿Qué pasaría si Polonia es atacada por los rusos?

Por ahora no está claro de dónde procedían los proyectiles que cayeron dentro de una granja en el pueblo de Przewodow, territorio de Polonia, un país miembro de la OTAN.

De confirmarse un ataque de parte del Ejército ruso, Polonia podría pedirle a la OTAN la discusión del artículo 4 que indica: "Las partes se consultarán entre sí siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada".

Es decir, que Polonia podría solicitar la intervención de otros países miembros de la OTAN para defenderse de los supuestos ataques de Rusia a su territorio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia negó haber atacado la frontera entre Polonia y Ucrania, y explicó que esta situación se trataría de una provocación deliberada.

En contexto: explotan misiles en Polonia

La radio polaca ZET informó en horas de la tarde de este martes 15 de noviembre que dos misiles extraviados alcanzaron Przewodow y mataron a dos personas, sin dar más detalles. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó una reunión urgente de un comité gubernamental para asuntos de defensa y seguridad nacional.

El portavoz del Gobierno pidió no difundir información que no sea confirmada por el comité. "Cualquier información que se presente en el Comité se difundirá, si es posible, lo más ampliamente posible al público. Le insto a que no publique información no confirmada hasta entonces".

Para Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, la responsabilidad es de Rusia. “El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Misiles rusos golpean Polonia. Para disparar misiles en territorio de la OTAN. ¡Este es un ataque con misiles rusos contra la seguridad colectiva! Esta es una escalada muy significativa. Debemos actuar”, señaló.

Sin embargo, aún no se puede corroborar la información. Estados Unidos se encuentra adelantando una investigación para determinar si los proyectiles son de origen ruso.

El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, aseguró que “estamos al tanto de informes de prensa que dicen que dos misiles rusos impactaron en el interior de Polonia o en la frontera con Ucrania”.

WATCH: First video from the scene in Poland where 2 missiles are believed to have fallen pic.twitter.com/3M3rB0y8Nf — BNO News (@BNONews) November 15, 2022

Le puede interesar: Ucrania recuperó Jersón tras nueve meses de invasión rusa