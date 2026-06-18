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Estados Unidos levanta bloqueo naval tras acuerdo con Irán

El ejército estadounidense informó que sus buques de guerra permanecerán en la zona pese al levantamiento del bloqueo.

Foto: AFP

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AFP

junio 18 de 2026
04:06 p. m.
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Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes durante la guerra, luego de que los presidentes de ambos países firmaran a distancia un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto.

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Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre las conversaciones previstas en Suiza, donde se espera avanzar en los detalles del pacto.

El acuerdo marco establece un período de 60 días de negociaciones técnicas, centradas en la dilución del uranio enriquecido de Irán, bajo supervisión de la OIEA.

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Aunque el líder supremo iraní, ayatolá Mojtaba Jamenei, confirmó su aprobación al acuerdo, advirtió que mantiene “una opinión diferente” y que las futuras conversaciones serán directas, cara a cara, sin aceptar necesariamente los puntos de vista de Washington.

Caída del petróleo y reapertura de Ormuz

Tras la firma del memorando, los precios del petróleo registraron una caída, aunque el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz seguía siendo limitado.

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El ejército estadounidense informó que sus buques de guerra permanecerán en la zona pese al levantamiento del bloqueo. Al menos 12 embarcaciones, incluidos tres petroleros sauditas y un buque francés de gas natural licuado, lograron cruzar la estratégica vía marítima que había permanecido cerrada desde el inicio de la guerra.

El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que viajará a Suiza durante el fin de semana para participar en las negociaciones técnicas, aunque reconoció que los planes podrían modificarse. En Teherán, la agencia Tasnim aseguró que “nada está confirmado” respecto al desplazamiento de la delegación iraní.

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Críticas y escepticismo sobre el acuerdo

El memorando prevé la suspensión inmediata de las sanciones estadounidenses sobre la venta de petróleo iraní y la posibilidad de levantar todas las restricciones si se alcanza un acuerdo definitivo. Sin embargo, el presidente Donald Trump negó que Estados Unidos vaya a desembolsar los 300.000 millones de dólares de un fondo de reconstrucción, calificando esa versión como “noticias falsas”.

Las concesiones han generado críticas en Israel y en sectores de la prensa estadounidense, que cuestionan el fortalecimiento del poder iraní tras una guerra iniciada con la intención de un cambio de régimen en Teherán.

En las calles de la capital iraní, el escepticismo es evidente: “Dudo mucho que dure”, dijo Mina, psicóloga de 54 años, reflejando el temor de que las hostilidades se reanuden tras los 60 días de negociaciones.

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