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Murió Álex Bueno, ícono del merengue y la bachata, a los 62 años en Nueva York

Colombia y la música latina están de luto tras la muerte de Álex Bueno a los 62 años. El ícono del merengue falleció en Nueva York tras complicaciones de salud.

Foto: Instagram Alex Bueno

Noticias RCN

junio 18 de 2026
05:12 p. m.
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El mundo de la música latina amaneció de luto este jueves tras confirmarse el fallecimiento del cantante dominicano Álex Bueno, una de las voces más queridas y representativas del merengue y la bachata.

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El artista murió a los 62 años en la ciudad de Nueva York, luego de enfrentar complicaciones de salud asociadas a un cáncer detectado el año pasado.

La noticia fue confirmada por su equipo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresaron el profundo dolor por su partida.

“Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Álex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana”, se leyó en el mensaje que rápidamente se viralizó entre seguidores y artistas.


Una lucha silenciosa contra el cáncer que marcó sus últimos meses

De acuerdo con la información entregada por su entorno cercano, el intérprete venía luchando contra un cáncer cerebral que deterioró progresivamente su estado de salud. Aunque en un inicio su evolución había mostrado señales positivas, su condición se complicó en las últimas semanas.

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El artista tuvo que ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos (UCI) tras presentar una fuerte descompensación, especialmente por la caída de los niveles de sodio y de la presión arterial. Este cuadro clínico aceleró el deterioro físico que finalmente derivó en su fallecimiento.

Días antes de su partida, familiares, colegas y fanáticos habían iniciado cadenas de oración en diferentes países, aferrados a la esperanza de su recuperación.

Un legado imborrable en el merengue y la bachata

En el comunicado oficial, el equipo del cantante destacó el impacto de su obra y el vacío que deja en la industria musical. “Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, señalaron.

Asimismo, agradecieron las muestras de cariño recibidas y pidieron respeto para la familia en este momento de duelo.

Álex Bueno deja un legado invaluable con canciones que marcaron generaciones como “Colegiala”, “El Jardín Prohibido” y “Qué Vuelva”, consolidándose como una de las grandes figuras del merengue y la bachata dominicana.

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