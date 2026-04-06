Murió a los 56 años Marjane Satrapi, autora de Persépolis y reconocida artista iraní

Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película Persépolis, en donde contó su infancia transcurrida en la República Islámica de Irán, murió "de tristeza" en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su esposo.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", indicaron sus allegados en un comunicado.

Ripa, productor, actor y director sueco, murió el pasado 8 de abril de 2025.

La genialidad de Persépolis

La artista francoiraní se exilió en Francia desde 1994 y fue naturalizada francesa en 2006. Su saltó a la fama fue gracias a la novela gráfica autobiográfica Persépolis (2000), en la que relató su juventud en Irán bajo el sistema de los ayatolás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

Satrapi plasmó, con un trazo sencillo y en blanco y negro, la complejidad de la sociedad iraní y el choque íntimo y político provocado por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979.

"Esa imagen de la mujer cuervo y del hombre barbudo integrista, lo que ustedes pudieron ver en televisión, es lo que el gobierno permitía que se viera. Pero Irán es una dictadura, y una dictadura no lo muestra todo", declaró en 2003, lamentando los "clichés" que rodeaban su país natal.

Persépolis, adaptada en 2007 a la gran pantalla por ella misma junto a Vincent Paronnaud, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Óscar como mejor película de animación.

Macron reacciona a la muerte de Satrapi

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus "sentidas condolencias" a la familia de Marjane Satrapi y rindió homenaje a "una artista inmensa que convirtió una infancia iraní en una fábula universal".

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"Marjane era una artista extraordinaria y una mujer entrañable que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y de los recuerdos dolorosos. Hoy la lloramos", reaccionó Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes.

Una lucha por las mujeres y la libertad

Fue férrea opositora de las autoridades de Teherán, y en 2023 coordinó el libro "Femme, vie, liberté" ("Mujer, vida, libertad") en el que un grupo de artistas ilustraron las revueltas producidas en Irán a partir del asesinato en 2022 de la joven kurda iraní Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el velo mal colocado.

En 2024, Satrapi, autora también de "Bordados" (2003) o "Pollo con ciruelas" (2004) ambas inspiradas en su país natal, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Un año después, Satrapi rechazó la Legión de Honor francesa para denunciar "la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán", donde se producía de nuevo una fuerte represión.

La artista creó en febrero de este año la Fundación para el cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi, en el seno de la Academia de Bellas Artes francesa, de donde era miembro, con la misión de apoyar a estudiantes de cine extranjeros en París.