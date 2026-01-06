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Murió reconocido cantante en trágico accidente de tránsito

El artista murió en el lugar de los hechos debido al impacto.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
10:38 a. m.
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La música tropical argentina perdió a uno de sus grandes exponentes el domingo 31 de mayo de 2026.

Elías Morel, el vocalista y líder de la agrupación 'El Sabor de la Cumbia', estuvo involucrado en un fatídico accidente de tránsito y, desafortunadamente, perdió la vida en el lugar de los hechos.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Elías Morel, el cantante argentino?

Las autoridades, tras las conversaciones con los testigos, han revelado que Elías Morel iba conduciendo una van en la autopista que conduce de Rosario a Santa Fe, Argentina.

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Sin embargo, en el kilómetro 141, cerca del peaje de Sauce Viejo, se estrelló contra un camión cisterna y, debido a la gravedad del impacto, falleció casi que de inmediato.

Las personas que se encontraban en esa zona de la autopista advirtieron de inmediato a las autoridades de lo sucedido y un grupo de policías llegó al lugar para iniciar la investigación correspondiente.

No obstante, hasta el momento, no se han revelado las causas de la colisión.

Así se confirmó la muerte de Elías Morel, cantante de cumbia de Argentina

Tras el accidente, Leo Barrios, uno de los amigos de Elías Morel, confirmó su deceso y le envió un mensaje de fortaleza a los familiares.

"Hay despedidas para las que nunca estamos preparados para entender. Hoy tu partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo de tu bondad, tu alegría y tu corazón noble. Que Dios te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno", comenzó escribiendo.

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"Acompaño con el alma a tu familia y a todos los que te amamos. Gracias por cada abrazo, cada sonrisa y cada momento compartido. Hoy el cielo recibe a un gran ser humano y tu música seguirá sonando entre nosotros y entre los ángeles. Descansa en paz, amigo", concluyó.

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