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Tragedia: murió exjugador de selección tras un fuerte accidente en moto

El exfutbolista estuvo nueve días en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 02 de 2026
07:03 a. m.
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En Grecia y el Calcio italiano hay conmoción debido a que murió un exjugador.

Marios Oikonomou, el exdefensor que debutó como futbolista profesional en 2012, se retiró en 2024 y defendió las camisetas de clubes como Cagliari, Bologna, SPAL, Bari, Copenhague y Sampdoria, falleció a sus 33 años.

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El pasado 23 de mayo, Oikonomou, que también jugó en la Selección de Grecia, se encontraba en Ioannina, su ciudad natal, e iba conduciendo una moto sobre la 1:00 de la madrugada.

Sin embargo, chocó contra un vehículo que se encontraba dando reversa y sufrió lesiones craneoencefálicas graves.

Tras el accidente, Marios Oikonomou fue trasladado a un centro hospitalario y estuvo bajo tratamiento durante nueve días. De hecho, los especialistas tuvieron que realizarle una cirugía cerebral de emergencia.

No obstante, a pesar del monitoreo constante en una Unidad de Cuidados Intensivos, el daño cerebral siguió empeorando de manera paulatina y le causó la muerte.

Cagliari lamentó la muerte de Marios Oikonomou, su exfutbolista

Después de que se confirmó la muerte de Marios Oikonomou, el Cagliari emitió un sentido comunicado en sus redes sociales.

"El Cagliari lamenta el prematuro y trágico fallecimiento del futbolista Marios Oikonomou. Llegando de su Grecia a la edad de 21 años, el 'rojo y negro' de la Serie A fue su primer equipo en Italia, en la temporada 2013/14", se comenzó expresando.

"El club abraza cálidamente a sus seres queridos. Descansa en paz, Marios", se concluyó.

Así fue la carrera de Marios Oikonomou, el exfutbolista del Calcio y la Selección de Grecia

Marios Oikonomou debutó en su país y, posteriormente, desarrolló varios años de su carrera profesional en Italia.

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Los clubes en los que jugó año tras año fueron los siguientes:

  • PAS Giannina (2012-2013).
  • Cagliari (2013-2014).
  • Bologna (2014-2017).
  • SPAL (2017).
  • Bari (2018).
  • AEK Atenas (2018-2020).
  • Copenhague (2020-2022).
  • Sampdoria (2023).
  • Panetolikos (2023-2024).

 

 

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