CANAL RCN
Colombia

Luto en la música: murió cantante colombiano

Su muerte fue confirmada el sábado 30 de mayo de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La salsa colombiana está de luto porque se confirmó la muerte de un talentoso cantante caleño.

Danilo Cajiao, que nació el 9 de febrero de 1969 y se destacó en la escena musical por hacerle homenajes al artista puertorriqueño Ángel Luis Canales, que es el intérprete de éxitos como 'Nostalgia', 'Lejos de ti' y 'Hace tiempo', murió el sábado 30 de mayo de 2026.

Cantante de reguetón fue asesinado a tiros: esto han revelado las autoridades
RELACIONADO

Cantante de reguetón fue asesinado a tiros: esto han revelado las autoridades

La noticia fue confirmada por la emisora Latina Stereo, que es una de las pioneras en salsa brava en Medellín.

Así se confirmó la muerte de Danilo Cajiao, el cantante colombiano de salsa

En sus redes sociales, la emisora Latina Stereo destacó el talento de Danilo Cajiao y envió un mensaje de condolencias para sus familiares.

"Los éxitos de Danilo en presentaciones vendiendo tributo al vocalista Ángel Luis Canales repercutieron tanto que la propia familia del artista le envió felicitaciones por sus impecables y respetuosas interpretaciones junto a su Orquesta Son de la 8", comenzaron escribiendo.

"La carrera de Danilo también se extendió con la producción de temas originales como 'Vacilando el guaguancó', 'Mi perdición' y el bolero 'En esta tarde gris'. Además, en 2018 se presentó en el marco del concierto 'Las leyendas vivas de la salsa', con repertorio que fue aplaudido por los admiradores de Ángel Canales", se añadió.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Danilo Cajiao, el cantante colombiano de salsa

Tras la confirmación de la muerte de Danilo Cajiao, los seguidores de la salsa han emitido múltiples mensajes de luto.

Luto en la radio: murió integrante de reconocida emisora de Colombia
RELACIONADO

Luto en la radio: murió integrante de reconocida emisora de Colombia

"Que en paz descanse", "siempre te recordaremos, Danilo", "lo vi en tarima y fue excelente", "la salsa nuevamente está de luto", "nos queda su gran recuerdo", "qué pena, aún era joven", "gracias por el homenaje que le hacías a Ángel Canales" y "luz eterna para Danilo", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Conozca las recomendaciones de la Registraduría para votar este 31 de mayo

Elecciones presidenciales 2026

Estos son los 11 candidatos a la Presidencia de Colombia 2026

Abuso a menores

Secuestró y violó a una niña de cuatro años tras engañar a su madre con regalarle un mercado en Cali

Otras Noticias

Redes sociales

La Liendra habló sobre el millonario robo con bitcoins y se refirió a Luisa Castro

La Liendra explicó el robo de sus bitcoins y fue contundente sobre Luisa Castro.

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría aclara si se puede votar con la contraseña en las elecciones de este 31 de mayo

Conozca lo que dice la entidad en estos casos específicos.

Fútbol femenino

Manuela Vanegas busca dar el golpe con Brighton ante Manchester City en la final de la FA Cup

México

Aerolíneas mexicanas están restringiendo a viajeros provenientes de ciertos países: ¿cuáles son y por qué?

Cuidado personal

Dormir mal antes de las elecciones podría afectar más de lo que cree: esto explican los expertos