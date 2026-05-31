Luto en la música: murió cantante colombiano

La salsa colombiana está de luto porque se confirmó la muerte de un talentoso cantante caleño.

Danilo Cajiao, que nació el 9 de febrero de 1969 y se destacó en la escena musical por hacerle homenajes al artista puertorriqueño Ángel Luis Canales, que es el intérprete de éxitos como 'Nostalgia', 'Lejos de ti' y 'Hace tiempo', murió el sábado 30 de mayo de 2026.

La noticia fue confirmada por la emisora Latina Stereo, que es una de las pioneras en salsa brava en Medellín.

Así se confirmó la muerte de Danilo Cajiao, el cantante colombiano de salsa

En sus redes sociales, la emisora Latina Stereo destacó el talento de Danilo Cajiao y envió un mensaje de condolencias para sus familiares.

"Los éxitos de Danilo en presentaciones vendiendo tributo al vocalista Ángel Luis Canales repercutieron tanto que la propia familia del artista le envió felicitaciones por sus impecables y respetuosas interpretaciones junto a su Orquesta Son de la 8", comenzaron escribiendo.

"La carrera de Danilo también se extendió con la producción de temas originales como 'Vacilando el guaguancó', 'Mi perdición' y el bolero 'En esta tarde gris'. Además, en 2018 se presentó en el marco del concierto 'Las leyendas vivas de la salsa', con repertorio que fue aplaudido por los admiradores de Ángel Canales", se añadió.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Danilo Cajiao, el cantante colombiano de salsa

Tras la confirmación de la muerte de Danilo Cajiao, los seguidores de la salsa han emitido múltiples mensajes de luto.

"Que en paz descanse", "siempre te recordaremos, Danilo", "lo vi en tarima y fue excelente", "la salsa nuevamente está de luto", "nos queda su gran recuerdo", "qué pena, aún era joven", "gracias por el homenaje que le hacías a Ángel Canales" y "luz eterna para Danilo", han sido algunas de las palabras expresadas.