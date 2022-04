Niña de 3 años fue quemada de gravedad con aceite en un restaurante

En las últimas horas se ha conocido una lamentable noticia en la que una niña de tres años se vio involucrada en una escena desafortunada en un restaurante en Argentina, donde, en un accidente, terminó siendo quemada en todo su cuerpo por aceite hirviendo.

La situación se registró en un restaurante de hamburguesas en Florencio Varela, Argentina, donde la pequeña había ido a comer junto a su madre y en un lamentable accidente, una de las empleadas que se dirigía por el pasillo, tropezó con la menor, que iba hacia el baño.

Según informó Clarín, de Argentina, la mujer tropezó con una olla llena de aceite hirviendo y se volcó contra la niña.

En el momento se reportó absoluta desesperación por parte de todos los comensales y empleados del lugar, por lo que arrojaron agua fría sobre el rostro de la menor, e igualmente llamaron a una ambulancia que la trasladó al hospital más cercano.

Relato de la mamá de la menor

“Briana está muy delicada. No está de ánimo, está muy ‘decaiducha’. No quiere comer ni tomar agua”, contó la mujer. “Con cirugía va a poder ser una niña sonriente, pero va a costar. Ayer mi nene me preguntó qué le pasó a su hermana y como madre no sabía cómo explicarle”, dijo la madre de la menor entre lágrimas.

Graciela, mamá de la niña de tres años, afirmó que es muy difícil verla en ese estado y espera una recuperación óptima para su pequeña. Tiene toda la cara, el cuello y los brazos quemados.

"Me parte el alma verla así", dijo Graciela. Según contó en declaraciones a TN, la pequeña tiene el 12 por ciento del cuerpo quemado. Actualmente la niña se encuentra en delicada situación de salud, pues sufrió quemaduras en todo su cuerpo. "Tiene toda la cara hinchada. Es desesperante ver a mi hija", lamentó.

De igual manera, afirmó que interpuso una denuncia en contra del establecimiento donde se presentaron los hechos, pues no se han comunicado con ella, ni se han excusado por el actuar de la empleada, que más allá que fue un accidente, no debía transitar con aceite hirviendo en el lugar, sabiendo que habían menores.