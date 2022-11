Niña fue encerrada en una habitación durante 7 años por su madre y abuelos

El aberrante hecho fue puesto en conocimiento a la opinión pública por los medios de comunicación locales. La niña, llamada María, fue liberada de la casa de sus abuelos, quienes la mantuvieron encerrada desde los 18 meses de nacida en una vivienda de Attendorn, Alemania. La condición en la que fue hallada es preocupante: padece de debilidad muscular a tal punto que no puede subir las escaleras.

La menor estaba bajo llave y no se le permitía salir en ningún momento. Cabe aclarar que no presentaba signos de maltrato ni desnutrición; sin embargo, sus músculos no estaban correctamente desarrollados, por ello no se podía movilizar con facilidad. De acuerdo con medios locales, la declaración que María dio a las autoridades da cuenta de que nunca había montado en un automóvil o salido al exterior.

La madre de la pequeña sería la responsable de este hecho y podría enfrentar una condena de 10 años en prisión. De acuerdo con Bild, la mujer buscaba ocultar a su hija del padre, quien la había reportado como desaparecida en 2013, cuando apenas tenía meses de nacida.

Según la prensa alemana los padres de la niña tuvieron una relación, pero se separaron y el hombre consiguió a otra persona. Por tal motivo la madre desapareció con su bebé con la excusa de que se mudaría a Calabria, Italia. Sin embargo, esto no ocurrió y la niña fue ocultada en una vivienda.

En varias oportunidades el padre de María aseguró que enviaba regalos y cartas a su hija, pero estos eran devueltos sin abrir. En 2015 este sujeto habló con las autoridades para informar lo que ocurría y los abuelos de la niña fueron interrogados, sin embargo, presuntamente encubrieron a la madre de la menor y negaron que estuviera en su hogar.

¿Cómo encontraron a la menor?

Desde el pasado mes de julio la Policía local volvió a seguir el caso porque una pareja que vivía cerca al lugar en el que se encontraba la menor encerrada, alertó a los investigadores. Además, un pariente cercano llamó a la casa y la madre de la pequeña contestó el teléfono, lo que generó curiosidad en esta persona que también avisó a las autoridades.

El pasado 23 de septiembre la niña fue encontrada junto a su madre, y trasladada a un hogar de acogida bajo supervisión psicológica. Se espera que el fiscal del caso presente cargos por el encarcelamiento ilegal y el maltrato a la menor.