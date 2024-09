Justicia falló a favor de niñera colombiana que fue grabada a escondidas por sus jefes en Estados Unidos

Según informó The New York Post, la niñera fue identificada como Kelly Andrade. Ella fue contratada por Michael y Danielle Esposito. Todo parecía normal, hasta que la colombiana identificó algo extraño.

Cámara escondida en el detector de humo

El caso se remonta a 2021 y ocurrió en Staten Island. Andrade identificó que en su habitación había una cámara escondida. Michael Esposito la instaló y grabó varios videos de ella sin consentimiento, entre los cuales había material de la niñera desnuda.

La colombiana fue contratada por Cultural Care Au Pair y remitida a una casa cerca a la familia. Para ese momento, los Esposito se estaban quedando en otro lugar, mientras le hacían mantenimiento a su mansión.

Con el paso del tiempo, el cuidado de los niños no tuvo anomalías. No obstante, el problema estalló cuando Andrade se percató que el detector de humo cambiaba de posición constantemente.

Cuando la colombiana manipuló el detector, encontró la cámara oculta. En la tarjeta de memoria estaban almacenados varios videos. Después de este hallazgo, según le contó Andrade al medio norteamericano, llegó Michael al lugar.

La colombiana fingió que estaba durmiendo para que el empresario se fuera. Sin embargo, él estaba nervioso y golpeaba constantemente la puerta. La situación se volvió tensa y, teniendo en cuenta la reacción del empresario, Andrade escapó de la casa.

Posteriormente, la niñera presentó la denuncia y Michael fue arrestado. El empresario no fue enviado a prisión, debido a que se declaró culpable por intento de vigilancia, por lo que se le concedió la libertad condicional.

La indemnización que recibirá la niñera

Andrade le contó a The New York Post que, por causa de esta situación, los últimos años no han sido fáciles: “Ahora mismo estoy trabajando en mi recuperación. Fue un momento muy difícil para mí. Me trae recuerdos que estoy tratando de olvidar”.

Estando en libertad, Michael siguió su vida; pero el caso no quedó ahí. El Tribunal Federal de Brooklyn estudio la denuncia y recopiló las pruebas.

Finalmente, la justicia falló a favor de la colombiana. El tribunal le ordenó a la familia darle 780 mil dólares por angustia emocional y dos millones por daños punitivos.

Actualmente, la niñera reside en Nueva Jersey junto a su marido. Por causa de este hecho, ella ha impulsado a que otras niñeras (especialmente migrantes) víctimas de abuso alcen su voz.