CANAL RCN
Internacional Video

¿Qué provocó los sismos del miércoles en Venezuela?

El movimiento de mayor magnitud habría liberado una energía equiparable a la de 32 bombas como la de Hiroshima. Para las nueve de la noche, la presidenta interina ya había informado de al menos 20 réplicas.

Jorge Leonardo Alzate

junio 24 de 2026
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Venezuela y Colombia se vieron sacudidas la tarde del miércoles, 24 de junio, por dos sismos que, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 grados.

Su magnitud y superficialidad provocaron daños aún incalculables en ciudades como La Guaira y Caracas, que obligaron al Gobierno Nacional a cortar el servicio de gas en la capital venezolana, cancelar clases y mantener cerrados los servicios del metro y el aeropuerto de Maiquetía.

Según explicó en diálogo con Noticias RCN el coordinador de la Red Sismológica Nacional, Freddy Tovar: “Las unidades de magnitud equivalen, en una escala logarítmica, a energía. Una magnitud de 7,0 grados podría estar cerca de la energía liberada por 32 bombas de Hiroshima, para que dimensionen la energía que libera una magnitud de este tamaño. Al ser a tan poca profundidad, la energía no se alcanza a disipar al interior del planeta y llega a la superficie, como vemos que ocurrió en el vecino país”.

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios
RELACIONADO

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios

¿Qué pudo haber ocasionado los sismos de Venezuela?

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), “Venezuela se encuentra ligada a un contexto geodinámico complejo producto de la interacción entre la placa Caribe y Suramericana, el movimiento de la placa Caribe hacia el este con respecto a la Suramericana produce una actividad sísmica significativa” en la región.

Es así que los terremotos en Venezuela ocurren cuando hay contacto entre las placas tectónicas Caribe y Suramericana. La zona de contacto, de cerca de 100 km, la componen tres fallas: la de Boconó, en Los Andes; la de San Sebastián, en la Cordillera de la Costa, y la de El Pilar, en la Serranía del Interior.

Además, es normal que los movimientos generen réplicas. Para las nueve de la noche del miércoles, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ya había informado de al menos 20, varias de las cuales se sintieron en Colombia.

Delcy Rodríguez se pronuncia sobre terremoto en Venezuela: declara estado de emergencia
RELACIONADO

Delcy Rodríguez se pronuncia sobre terremoto en Venezuela: declara estado de emergencia

¿Qué esperar de las réplicas?

De acuerdo con Tovar, “a raíz de los sismos hemos recibido bastantes reportes a lo largo de todo el territorio colombiano en los que se mencionan movimientos fuertes y algunas fisuras. La UNGRD ya está enterada y se encargará de hacer los reportes y análisis”.

Ahora, “algo que hay que tener claro es que con una magnitud como la registrada y una profundidad superficial, se podrían esperar réplicas durante los siguientes días o semanas. La mayoría de las réplicas de magnitud similar podrían presentarse el primer día y, de ahí en adelante, ir descendiendo, al punto en el que la gente deje de percibirlas”.

Sin embargo, él insiste en que “esto no quiere decir que mañana no sea posible un sismo de mayor magnitud. Hasta ahora, la ciencia no nos permite determinar o predecir cuándo va a ocurrir otro sismo. Lo mejor es estar preparados ante este tipo de eventos y reconocer que países como Venezuela y Colombia tienen actividad sísmica a diario”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Japón

¿Qué se sabe sobre el terremoto ocurrido en el norte de Japón?

Venezuela

No fue uno, fueron dos los sismos que causaron terror en Venezuela: Gobierno ha reportado 20 replicas

Venezuela

¿Cuándo fue el último terremoto que hubo en Venezuela?

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Calculadora en mano: Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026 HOY

Estas son las selecciones que están avanzando hasta el momento como mejores terceras.

EPS

¿Qué está pasando en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá? Experto alertó por el cierre de servicios

Especialistas advierten que la suspensión del servicio tendría un fuerte impacto en la atención de pacientes de alta complejidad.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 24 de junio de 2026

Metro de Bogotá

Finalizó el concurso del Metro de Bogotá para escoger el nombre de tres de sus estaciones: así se llamarán

Viral

'Lumumba Vea', el hincha más VIRAL de República Democrática del Congo rompió el silencio tras la derrota vs. Colombia