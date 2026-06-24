¿Qué provocó los sismos del miércoles en Venezuela?

Venezuela y Colombia se vieron sacudidas la tarde del miércoles, 24 de junio, por dos sismos que, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 grados.

Su magnitud y superficialidad provocaron daños aún incalculables en ciudades como La Guaira y Caracas, que obligaron al Gobierno Nacional a cortar el servicio de gas en la capital venezolana, cancelar clases y mantener cerrados los servicios del metro y el aeropuerto de Maiquetía.

Según explicó en diálogo con Noticias RCN el coordinador de la Red Sismológica Nacional, Freddy Tovar: “Las unidades de magnitud equivalen, en una escala logarítmica, a energía. Una magnitud de 7,0 grados podría estar cerca de la energía liberada por 32 bombas de Hiroshima, para que dimensionen la energía que libera una magnitud de este tamaño. Al ser a tan poca profundidad, la energía no se alcanza a disipar al interior del planeta y llega a la superficie, como vemos que ocurrió en el vecino país”.

¿Qué pudo haber ocasionado los sismos de Venezuela?

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), “Venezuela se encuentra ligada a un contexto geodinámico complejo producto de la interacción entre la placa Caribe y Suramericana, el movimiento de la placa Caribe hacia el este con respecto a la Suramericana produce una actividad sísmica significativa” en la región.

Es así que los terremotos en Venezuela ocurren cuando hay contacto entre las placas tectónicas Caribe y Suramericana. La zona de contacto, de cerca de 100 km, la componen tres fallas: la de Boconó, en Los Andes; la de San Sebastián, en la Cordillera de la Costa, y la de El Pilar, en la Serranía del Interior.

Además, es normal que los movimientos generen réplicas. Para las nueve de la noche del miércoles, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ya había informado de al menos 20, varias de las cuales se sintieron en Colombia.

¿Qué esperar de las réplicas?

De acuerdo con Tovar, “a raíz de los sismos hemos recibido bastantes reportes a lo largo de todo el territorio colombiano en los que se mencionan movimientos fuertes y algunas fisuras. La UNGRD ya está enterada y se encargará de hacer los reportes y análisis”.

Ahora, “algo que hay que tener claro es que con una magnitud como la registrada y una profundidad superficial, se podrían esperar réplicas durante los siguientes días o semanas. La mayoría de las réplicas de magnitud similar podrían presentarse el primer día y, de ahí en adelante, ir descendiendo, al punto en el que la gente deje de percibirlas”.

Sin embargo, él insiste en que “esto no quiere decir que mañana no sea posible un sismo de mayor magnitud. Hasta ahora, la ciencia no nos permite determinar o predecir cuándo va a ocurrir otro sismo. Lo mejor es estar preparados ante este tipo de eventos y reconocer que países como Venezuela y Colombia tienen actividad sísmica a diario”.