Nuevo tiroteo en un hospital de Estados Unidos deja múltiples víctimas

Un nuevo tiroteo es noticia este 17 de noviembre en Estados Unidos, luego de que una persona abriera fuego en un hospital de Concord, en el noroeste de ese país. Varias personas resultaron heridas y las autoridades ya investigan lo sucedido. Es de señalar que el sospechoso falleció.

"Las tropas están investigando actualmente un tiroteo en el Hospital Estatal de New Hampshire en Concord. Hay múltiples víctimas", dijo la policía del estado de New Hampshire en X, antes llamado Twitter.

The shooting incident was contained to the front lobby of New Hampshire Hospital. All patients are safe and there is no active threat to the public. The scene remains active while authorities investigate a suspicious vehicle. Please avoid the area at this time. pic.twitter.com/o7knlA5ewN