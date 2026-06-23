CANAL RCN
Internacional

Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento

Francia batió el lunes su récord de temperatura media para un mes de junio, con 29,2ºC.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 23 de 2026
06:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ola de calor que golpea actualmente a Francia ha provocado al menos 40 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio, “principalmente jóvenes”, anunció este martes el primer ministro Sébastien Lecornu al inicio de una nueva reunión de crisis.

Partido entre Francia e Irak fue suspendido de último momento: esta fue la razón
RELACIONADO

Partido entre Francia e Irak fue suspendido de último momento: esta fue la razón

El funcionario advirtió que se trata de las primeras víctimas de un fenómeno extremo que mantiene en alerta a casi todo el país.

Con picos previstos de hasta 44ºC en el suroeste, un 90% de los habitantes viven en zonas bajo alerta roja o naranja decretada por las autoridades. La intensidad del episodio recuerda a la ola de agosto de 2003, cuando murieron cerca de 15.000 personas en dos semanas.

Dos niños de 2 y 4 años murieron dentro de un carro por la extrema ola de calor en Francia
RELACIONADO

Dos niños de 2 y 4 años murieron dentro de un carro por la extrema ola de calor en Francia

Víctimas en ríos y hogares

Entre los casos más graves figura un joven futbolista de la segunda división francesa, en estado de muerte cerebral tras ahogarse el lunes en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, alertó sobre los riesgos de bañarse en áreas no vigiladas y pidió acudir únicamente a zonas supervisadas.

La tragedia también alcanzó a dos hermanos de 2 y 4 años hallados sin vida dentro del auto familiar en Carpentras, mientras que tres ancianos fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.

Francia en alerta roja por temperaturas extremas de hasta 43ºC
RELACIONADO

Francia en alerta roja por temperaturas extremas de hasta 43ºC

Récords de temperatura y alerta prolongada

Francia batió el lunes su récord de temperatura media para un mes de junio, con 29,2ºC, y registró la noche más calurosa jamás medida, con 21,6ºC de promedio, según Météo France.

El primer ministro subrayó la “incertidumbre” sobre la duración de la ola y pidió a los ministros trabajar sobre hipótesis que incluyen una prolongación hasta buena parte de julio.

Los científicos coinciden en que el cambio climático, provocado por la actividad humana, intensifica estos fenómenos meteorológicos extremos, que ya afectan a millones de europeos en menos de un mes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Delcy Rodríguez lo reconoció: inesperada confesión sobre el 3 de enero

Afganistán

Por llevar una barba poco “poblada” funcionarios vinculados a la ONU fueron arrestados en Afganistán

Brasil

Se conoció video inédito de mujer que murió haciendo bungee en Brasil

Otras Noticias

Animales

Expertos recomiendan desparasitar a las mascotas cada mes en Colombia

Una reciente investigación reveló que en los parques hay alta presencia de parásitos, una de las principales amenazas para perros y gatos.

Bogotá

Capturan a un hombre con más de un kilo de droga en Bogotá: la iba a vender cerca de colegios y parques

No fue la primera vez que este hombre era sorprendido con marihuana y pasta base de coca.

Dólar

¿Cómo se verá afectado el dólar y los mercados tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?

Mundial de fútbol

Selección Colombia: esta sería la formación titular que enfrentará al Congo por el Mundial de 2026

Abelardo de la Espriella

Ella fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia