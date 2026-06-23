Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento

La ola de calor que golpea actualmente a Francia ha provocado al menos 40 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio, “principalmente jóvenes”, anunció este martes el primer ministro Sébastien Lecornu al inicio de una nueva reunión de crisis.

El funcionario advirtió que se trata de las primeras víctimas de un fenómeno extremo que mantiene en alerta a casi todo el país.

Con picos previstos de hasta 44ºC en el suroeste, un 90% de los habitantes viven en zonas bajo alerta roja o naranja decretada por las autoridades. La intensidad del episodio recuerda a la ola de agosto de 2003, cuando murieron cerca de 15.000 personas en dos semanas.

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Víctimas en ríos y hogares

Entre los casos más graves figura un joven futbolista de la segunda división francesa, en estado de muerte cerebral tras ahogarse el lunes en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, alertó sobre los riesgos de bañarse en áreas no vigiladas y pidió acudir únicamente a zonas supervisadas.

La tragedia también alcanzó a dos hermanos de 2 y 4 años hallados sin vida dentro del auto familiar en Carpentras, mientras que tres ancianos fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.

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Récords de temperatura y alerta prolongada

Francia batió el lunes su récord de temperatura media para un mes de junio, con 29,2ºC, y registró la noche más calurosa jamás medida, con 21,6ºC de promedio, según Météo France.

El primer ministro subrayó la “incertidumbre” sobre la duración de la ola y pidió a los ministros trabajar sobre hipótesis que incluyen una prolongación hasta buena parte de julio.

Los científicos coinciden en que el cambio climático, provocado por la actividad humana, intensifica estos fenómenos meteorológicos extremos, que ya afectan a millones de europeos en menos de un mes.