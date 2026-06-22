Francia en alerta roja por temperaturas extremas de hasta 43ºC

El oeste de Europa enfrenta desde este lunes un recrudecimiento de la ola de calor vinculada al cambio climático, que ha obligado al cierre de escuelas, la anulación de trenes y a una mayor vigilancia en los hospitales.

Se trata del segundo episodio extremo en menos de un mes, más prolongado que el de mayo, y que recuerda a la devastadora ola de agosto de 2003, cuando murieron más de 70.000 personas en dos semanas.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica estos fenómenos meteorológicos extremos, que ahora golpean con fuerza a millones de europeos.

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Francia, epicentro de la emergencia

El servicio meteorológico Météo France decretó la alerta roja en la mitad del país, donde viven más de 35 millones de personas. Durante la madrugada ya se batieron récords de temperatura en ciudades como Tours (24,8ºC) y Poitiers (24,6ºC). París amaneció con 25ºC y se esperan máximas de entre 36ºC y 43ºC en los próximos días.

Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas mayores en el suroeste del país y trece ahogamientos durante el fin de semana. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, alertó de un “enorme aumento” de llamadas a los servicios de urgencias, aunque aseguró que el sistema sanitario no está aún bajo tensión crítica.

Escuelas cerradas y trenes anulados

Más de 800 escuelas permanecieron cerradas este lunes y otras 1.800 ajustaron sus horarios para proteger a los estudiantes del calor sofocante. Profesores en Burdeos denunciaron que las aulas alcanzaron los 32ºC la semana pasada, obligando a padres a recoger a sus hijos antes del almuerzo.

La región de París anuló uno de cada diez trenes de manera preventiva, mientras que la compañía SNCF recomendó a las personas vulnerables evitar viajar.

Bélgica, Países Bajos y España también enfrentan temperaturas extremas, con alertas meteorológicas que anticipan récords históricos. En Portugal, la agencia meteorológica decretó alerta naranja en tres distritos, y en los Balcanes el termómetro podría alcanzar los 38ºC.