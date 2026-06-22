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Dos niños de 2 y 4 años murieron dentro de un carro por la extrema ola de calor en Francia

La Fiscalía investiga las muertes en Carpentras, donde temperaturas alcanzaron 39°C, mientras el país registra alerta roja por calor excepcional.

Dos niños de 2 y 4 años murieron dentro de un carro por la extrema ola de calor en Francia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 22 de 2026
09:58 a. m.
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Dos hermanitos de 2 y 4 años fueron encontrados sin vida este lunes 22 de junio dentro del vehículo familiar en un conjunto residencial de Carpentras, en el sureste de Francia, en medio de una ola de calor que azota al país europeo con temperaturas que alcanzan los 39°C.

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"Las causas de la muerte están por determinar, pero la principal pista es la ola de calor", indicó la fiscal de Carpentras, Hélène Mourges, al confirmar el hallazgo de los cuerpos.

La madre de los menores recibió atención de los servicios de emergencia y aún no ha entregado su declaración ante las autoridades, dijo la fiscal.

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Los bomberos informaron que encontraron a los dos niños con un paro cardiorrespiratorio, tras haber recibido una llamada. A pesar de los esfuerzos por reanimarlos, los servicios de emergencia no pudieron salvar sus vidas.

El trágico hecho ocurrió mientras la mitad del país se encuentra en alerta roja por la extrema ola de calor, cuya intensidad excepcional recuerda a la registrada en 2003, cuando murieron cerca de 15.000 personas, según el servicio meteorológico Météo Francia.

Aunque Carpentras está bajo alerta naranja, Météo France anunció temperaturas de hasta 39°C en esta localidad del sureste francés.

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Otros muertos por la extrema ola de calor

Las altas temperaturas continúan cobrando víctimas en diferentes regiones del país. El domingo 21 de junio, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido al calor extremo, indicaron las autoridades locales.

Las víctimas no pudieron soportar las condiciones climáticas adversas que afectan particularmente a la población más vulnerable.

La ola de calor también ha provocado otras tragedias relacionadas con intentos de las personas por refrescarse. Al menos otras 13 personas se ahogaron durante el fin de semana en Francia, según informó Protección Civil, en incidentes vinculados a actividades acuáticas realizadas para combatir las altas temperaturas.

La investigación sobre las muertes de los dos hermanos en Carpentras continúa en curso.

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Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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