Ordenan la revisión de aviones Airbus por grietas en las alas ¿Qué aerolíneas los operan?

Un lote de 16 aviones Airbus A380 deberá someterse a revisiones obligatorias tras el hallazgo de fisuras estructurales que amenazan la estabilidad de sus alas.

La medida, dictada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), incluye una orden de máxima prioridad para cinco de estas aeronaves, las cuales tienen prohibido despegar a partir de este miércoles 24 de junio sin antes haber sido evaluadas exhaustivamente.

El fabricante aeronáutico europeo indicó que la alerta se originó tras descubrir fallas en un aparato durante los controles rutinarios establecidos por la EASA en diciembre de 2025.

Según los reportes técnicos, las grietas detectadas podrían poner en riesgo la integridad de la estructura de las alas. A raíz de este incidente, Airbus logró rastrear e identificar todas las unidades del gigante de los cielos que comparten exactamente la misma línea de fabricación e historial de producción.

¿A qué aerolíneas pertenecen los aviones afectados?

La flota afectada se concentra casi por completo en Oriente Medio. De acuerdo con el portavoz de la corporación aeronáutica, 15 de los aviones bajo sospecha pertenecen a la aerolínea Emirates, con sede en Dubái, que históricamente ha sido el principal comprador de este modelo de largo recorrido, al operar más de cien unidades. La aeronave restante bajo supervisión corresponde a los activos de la compañía australiana Qantas.

Mientras los cinco aviones operados por Emirates catalogados en condición crítica requieren una inmovilización inmediata para su examen a primera hora del miércoles, el protocolo de seguridad otorga un margen de espera para los 11 gigantes aéreos restantes.

Estos últimos podrán continuar en servicio temporalmente, pero sus operadoras estarán obligadas a someterlos a las inspecciones correspondientes antes de que completen su decimotercer trayecto.

En las próximas horas, el equipo de ingeniería de Airbus trabajará conjuntamente con las autoridades de la EASA para evaluar el alcance de los daños en las aeronaves inspeccionadas y definir de manera coordinada el tipo de reparaciones que se requerirán para garantizar el retorno seguro de los aviones a las pistas.