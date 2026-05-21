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Condenan a Air France y Airbus por homicidios involuntarios en accidente del vuelo Río-París de 2009

El tribunal de apelación de París se pronunció en sentido contrario a los magistrados de primera instancia que en 2023 habían absuelto a ambas empresas.

Noticias RCN

AFP

mayo 21 de 2026
02:32 p. m.
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La justicia francesa declaró este jueves culpables a Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del vuelo AF 447 que cubría la ruta Río de Janeiro-París y que costó la vida a 228 personas.

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El tribunal de apelación de París se pronunció en sentido contrario a los magistrados de primera instancia que en 2023 habían absuelto a ambas empresas de la mayor tragedia de la aviación francesa. “Es la historia de una catástrofe anunciada que podría haberse evitado si cada una de las empresas alertadas se hubiera dado cuenta de la gravedad”, señaló la presidenta del tribunal, Sylvie Madec.

Los jueces consideraron que Airbus y Air France son los “únicos responsables” y les impusieron la multa máxima de 225.000 euros (unos 260.000 dólares). Ambas compañías anunciaron que recurrirán la decisión ante la Corte de Casación francesa.

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El dolor de las familias

La sentencia fue recibida con reacciones divididas entre los familiares de las víctimas. Danièle Lamy, presidenta de la asociación francesa Entraide et Solidarité AF 447, celebró que por fin podrán “pasar página” y que el tribunal reconoció “el dolor de las familias”.

En contraste, Nelson Faria Marinho, líder de la asociación brasileña de familiares, lamentó que la condena no alcanzara a los directivos de entonces. “Me siento como si mi hijo hubiera muerto hoy”, declaró a AFP.

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El accidente ocurrió el 1º de junio de 2009, cuando el Airbus A330 se precipitó al océano Atlántico tras la congelación de las sondas Pitot, que miden la velocidad de la aeronave. A bordo viajaban pasajeros de 33 nacionalidades, incluidos 61 franceses y 58 brasileños.

Responsabilidades y advertencia judicial

Durante el juicio, Airbus y Air France defendieron que las decisiones de los pilotos fueron determinantes en la tragedia. Sin embargo, el tribunal de apelación concluyó que Airbus subestimó la gravedad de los fallos técnicos y que Air France no impartió formación adecuada sobre la congelación de las sondas.

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“Los pilotos del AF 447 realmente lo intentaron todo para salir de esta situación absolutamente espantosa. Llegaron hasta el límite de sus posibilidades y no se les puede reprochar nada”, subrayó Madec.

El fiscal Rodolphe Juy-Birmann había advertido que la condena debía resonar como una señal para la industria: “Esta condena arrojará el oprobio, un descrédito sobre estas dos empresas y debe resonar como una advertencia”.

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