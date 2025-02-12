Actualización de Airbus A320 en Colombia fue completada: solo falta reacomodar a un 5% de los pasajeros

La actualización requerida por el fabricante europeo Airbus, en 6.000 aviones de la flota A320, incluyendo los modelos A319 – A320 – A321, fue completada en Colombia, según el Ministerio de Transporte, en la jornada del martes, 2 de diciembre.

El anuncio llega a 96 horas del momento en el que Airbus advirtió “que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", a raíz de un incidente técnico, registrado en un vuelo Cancún – Newark en el que varias personas resultaron heridas, durante un descenso inesperado.

“La flota restablecida”, de acuerdo con la cartera de Transporte, “incluye 124 aviones de Avianca, 5 de LATAM y 1 de JetSMART, todos plenamente disponibles, reforzando la capacidad del sector para atender la alta demanda de la temporada de fin de año”.

Normalización logró alcanzarse antes de lo esperado:

Con afectaciones de hasta el 70%, en el caso de Avianca, la restricción de vuelo impuesta por Airbus generó cancelaciones y retrasos masivos durante el fin de semana.

Los aviones debían someterse a una actualización de software que podía durar “un par de horas”, pero, en algunos casos, sería necesario un cambio de hardware, que podría extenderse durante algunas semanas.

Sin embargo, no fue el caso de los aviones con operación en Colombia. “Hoy enviamos un mensaje de absoluta tranquilidad a los viajeros: Colombia recuperó el 100% de su flota y la operación aérea vuelve a la normalidad total. Nuestro compromiso con la seguridad y la eficiencia es innegociable”, celebró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

95% de los pasajeros afectados han sido reacomodados en otros vuelos:

De acuerdo con el ministerio, “a partir de mañana (miércoles 3 de diciembre), la operación aérea nacional solo estará sujeta a las eventualidades normales del sector, como condiciones meteorológicas o tráfico aéreo, quedando completamente superado el episodio técnico reciente”.

Además, informó que el proceso de reacomodación también ha avanzado de manera acelerada: de los pasajeros afectados resta un 5%, que llegaría a cero al final del día.