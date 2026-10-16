Papa León XIV celebra misa desde el hospital mientras continúa su recuperación tras cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado tras ser sometido a una operación para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho.

Según el más reciente reporte médico divulgado por el Vaticano, el pontífice registra una “mejora constante” en su estado de salud y continúa evolucionando favorablemente durante su proceso de recuperación.

Las primeras fotografías difundidas desde la intervención realizada el pasado martes muestran al sumo pontífice, de 71 años, oficiando una eucaristía frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del centro médico. En las imágenes se le observa de pie, vestido con casulla verde y sotana blanca, acompañado por su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna.

Avances médicos y mensaje de agradecimiento

A la celebración religiosa asistieron integrantes del personal sanitario del hospital y miembros de la Policía, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Durante la ceremonia, León XIV expresó su agradecimiento a médicos, enfermeras y auxiliares por la atención brindada tanto a los pacientes como a él durante estos días de hospitalización.

De acuerdo con los médicos que siguen su evolución, una radiografía de tórax realizada recientemente mostró una “buena recuperación del pulmón operado”. Además, el Vaticano señaló que el papa ha continuado con sesiones de fisioterapia respiratoria y desarrolla sus actividades cotidianas con total autonomía.

Aunque los especialistas destacan la favorable evolución del pontífice, todavía están a la espera de nuevos exámenes para determinar si el cáncer se ha extendido y si será necesario un tratamiento adicional. Fuentes de la Santa Sede señalaron además que el papa mantiene un buen estado de ánimo durante su recuperación.

Incertidumbre sobre su alta médica y próximos compromisos

Por ahora, el Vaticano no ha precisado cuándo recibirá el alta hospitalaria. La única referencia oficial sigue siendo la estimación inicial de los médicos, quienes calcularon una recuperación de aproximadamente una semana tras la cirugía.

También permanece en duda la realización de la gira que León XIV tenía prevista entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. Asimismo, no se ha confirmado si la tradicional oración del ángelus del próximo domingo será pronunciada desde el hospital o desde el Vaticano.

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Mientras continúa su recuperación, el papa ha recibido numerosas muestras de apoyo. Este viernes, el Vaticano publicó cartas y dibujos enviados por niños hospitalizados en el Gemelli.

Entre ellos destacó el mensaje de Angelo, un niño de siete años que también se recupera de una cirugía, quien escribió al pontífice que reza por su salud cada noche junto a su madre y le expresó su deseo de verlo recuperado pronto. Otra joven paciente le envió una carta con un mensaje de esperanza: “Llegarán días mejores para los dos”.