Papa León XIV es diagnosticado con cáncer de pulmón

En la tarde del martes, 13 de agosto, la oficina de prensa del Vaticano informó que el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

Días antes, el sumo pontífice informó que sería sometido a una intervención quirúrgica para extraer un nódulo pulmonar, que fue detectado en fase temprana.

La cirugía que, finalmente, ocurrió el martes, lo mantendría internado durante algunos días en el Hospital Gemelli de Roma, hasta completar su recuperación.

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Detalles de salud de León XIV tras su cirugía del martes, 13 de octubre:

El martes, Robert Francis Prevost, de nacionalidad estadounidense, fue sometido a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.

León XIV ingresó al Hospital Gemelli de Roma después del mediodía (hora local) y su intervención duró cerca de 90 minutos.

Sin embargo, un examen histológico intraoperatorio confirmó el adenocarcinoma pulmonar del obispo de Roma. Una enfermedad de la que ya se tenía sospecha, por los estudios preoperatorios.

Pese al diagnóstico, la cirugía fue exitosa:

El Vaticano informó que, pese al diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, "la cirugía fue exitosa y no se presentaron complicaciones".

Luego de un breve periodo de observación, Robert Francis Prevost despertó en el área de observación y fue trasladado a su habitación de hospital.

León XIV fue elegido líder espiritual de la Iglesia católica en el segundo día de cónclave, el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco. Desde 2023 era cardenal y, desde 2015, obispo de Chiclayo, en Perú.