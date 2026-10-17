Periodista fue increpada durante disturbios en París: video

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una periodista de TVE es increpada mientras informa desde París, en medio de los disturbios que sacuden varias ciudades de Francia. La grabación ha llamado la atención por los gestos intimidatorios dirigidos a la cámara y la interrupción de la transmisión.

Las escenas de tensión que se viven en Francia también han alcanzado a los equipos de prensa que cubren las manifestaciones. En una grabación compartida en X, se observa a varias personas acercándose al equipo periodístico mientras la reportera realiza su cobertura en las calles de París.

Según se pudo ver en el video algunos de los presentes hacen gestos amenazantes hacia la cámara, incluida una señal que simula el corte del cuello, obligando a interrumpir la transmisión.

El episodio se conoce en una jornada marcada por enfrentamientos, saqueos y daños a establecimientos y edificios públicos en distintas ciudades francesas.

¿Qué está pasando con los disturbios en Francia?

Las protestas del 17 de octubre reunieron a estudiantes, sindicatos, trabajadores y participantes vinculados al movimiento de los chalecos amarillos. Las movilizaciones expresan el malestar por el costo de vida y las dificultades que enfrenta la educación pública.

En París, Lyon y Marsella se reportaron incidentes violentos, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para contener los disturbios. También hubo daños en comercios y espacios públicos, en una jornada que dejó centenares de detenidos, según los balances difundidos por medios europeos.

Periodistas han sido agredidos durante las protestas en Francia

El medio Euronews informó el 17 de octubre que su equipo periodístico fue agredido mientras cubría saqueos cerca de la plaza de la República, en París.

La corresponsal Estelle Nilsson-Julien relató que varias personas golpearon a su camarógrafo e intentaron quitarles el micrófono. La periodista también aseguró que fue golpeada y que los agresores se llevaron la cámara, que posteriormente fue recuperada sin la tarjeta de memoria. Otra corresponsal de la cadena denunció que un manifestante la golpeó en la cabeza mientras realizaba una entrevista.

Estos hechos se producen en medio de cuestionamientos por los ataques contra periodistas durante las manifestaciones y de llamados difundidos en redes sociales para impedir la cobertura de determinados medios.

La grabación atribuida al equipo de TVE vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad para quienes informan desde zonas de conflicto y disturbios.