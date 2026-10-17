Videos muestran el caos en Francia: saqueos, incendios y enfrentamientos

Las protestas en Francia terminaron en disturbios en varias ciudades este sábado 17 de octubre de 2026, con vehículos incendiados, comercios saqueados y enfrentamientos con la Policía. El Gobierno reportó 272 detenciones en medio del malestar de los ciudadanos por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

Videos difundidos de las manifestaciones muestran escenas de tensión en las calles francesas: columnas de humo, daños a establecimientos comerciales y agentes antidisturbios que utilizan gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a grupos de manifestantes. Aunque muchas marchas transcurrieron pacíficamente, algunos puntos terminaron en enfrentamientos y actos de vandalismo.

La jornada se desarrolló en medio de una creciente inconformidad social por el encarecimiento de la vida, las condiciones de la educación pública y el deterioro de los servicios esenciales. Las movilizaciones reunieron a estudiantes, trabajadores y sectores sindicales, junto con participantes vinculados al movimiento de los chalecos amarillos.

¿Qué pasó durante las protestas en Francia?

En París, varios vehículos fueron incendiados y la Policía intervino para contener los enfrentamientos en distintos sectores de la capital. En Lyon, un edificio utilizado como oficina de turismo fue saqueado y terminó en llamas, mientras que en Marsella se reportaron daños en comercios e instalaciones públicas. También hubo incidentes en otras ciudades del país.

El Ministerio del Interior informó que, hasta media tarde, se habían registrado 272 detenciones en todo el territorio francés. La cifra correspondía a un balance preliminar y podía cambiar a medida que avanzaran los operativos y las verificaciones oficiales.

Uno de los episodios más graves fue la lesión de un manifestante que perdió una mano tras la explosión de una granada de uso policial en Saint-Étienne, según información citada por AFP. El caso volvió a poner bajo escrutinio el uso de armas de control de multitudes durante las manifestaciones.

¿Por qué hay manifestaciones en varias ciudades francesas?

Las movilizaciones se producen después de semanas de protestas estudiantiles por la falta de recursos en los centros educativos, las condiciones de las escuelas y la escasez de docentes.

Las demandas se ampliaron con el descontento por el costo de vida, el poder adquisitivo y la calidad de los servicios públicos.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, condenó los episodios violentos y aseguró que el Gobierno no se dejará intimidar. La respuesta oficial se desarrolla en un contexto de tensión política y cuestionamientos sobre la actuación policial.