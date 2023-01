Policía evitó que hombre muriera arrastrado por un tren

A través de redes sociales, las autoridades en India compartieron el video del momento en el que un ciudadano fue arrastrado por un tren, el pasado primero de enero.

A través de redes sociales, las autoridades en India compartieron el video del momento en el que un ciudadano fue arrastrado por un tren, el pasado primero de enero.

Según las imágenes, un hombre intentó abordar un tren en movimiento, pero no calculó bien las distancias y cayó entre el andén y el ferrocarril. En el video, también se logra ver cómo el hombre es arrastrado varios metros.

Tiempo después, aparece en la escena un oficial de Policía que corre hasta donde está al hombre de edad para ayudarlo.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la Fuerza de Protección Ferroviaria de la India, resaltó la heroica reacción del policía.

“Mostrando una valentía inigualable y con total desprecio por la seguridad personal, el agente del #RPF Sanjeev Singh fue más allá de su deber para salvar a un anciano de heridas graves que estaba siendo arrastrado por un tren a toda velocidad en la estación de tren de Purnia”, lee en el trino que revela el video.

Las imágenes dejan ver cómo tiempo después de lo que pudo convertirse en un trágico accidente, el medio de transporte se detiene, varias personas se bajan para ver qué sucedió, mientras que otros ciudadanos que se encuentran en la estación, se acercan al hombre para socorrerlo.

Hasta el momento no se ha conocido un reporte sobre el estado de salud del hombre y las autoridades tampoco han informado sobre qué fue lo que ocurrió.

Displaying unmatched bravery in utter disregard to personal safety, #RPF Constable Sanjeev Singh went beyond his call of duty to save an elderly man from grievous injury who was being dragging with speeding train at Purnea railway station.#MissionJeewanRaksha #LifeSavingAct pic.twitter.com/BP4d5KuYFA