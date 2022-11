Impresionante desplome del ascensor de un hospital arrastró a un paciente en camilla

Las cámaras de seguridad del hospital de Nueva Delhi, India, captaron el momento exacto en el que un paciente es devorado por la plataforma del elevador. El enfermero que lo trasladaba logró ingresar al ascensor, pero la mitad de la camilla se encontraba fuera cuando ocurrió el accidente.

El angustioso momento ocurrió frente a los ojos de la esposa del paciente que se llevó la fuerza del elevador. La mujer se ve preocupada y entra en crisis al tener claridad de lo que ocurrió. Las imágenes de este video le están dando la vuelta al mundo.

El accidente ocurrió el pasado 8 de octubre sobre las 8:30 de la mañana. En el video se ve cómo la mujer intenta detener la camilla, pero sus esfuerzos insuficientes.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que el enfermero pide toca el botón para esperar el ascensor con el que trasladaría al paciente a otro piso, sin embargo, ocurre algo sorpresivo, al llegar, entra el enfermero y mientras metía la camilla se ve cómo el hombre enfermo sin estar completamente dentro del elevador es halado por la fuerza de la plataforma, a escasos dos metros del ascensor estaría la esposa del paciente y personal de salud, todos quedaron horrorizados y en shock.

Inexplicablemente el paciente se salvó de sufrir una lesión grave luego de quedar atrapado entre el suelo del piso y el techo del elevador.

Inmediatamente un grupo de paramédicos llegaron al lugar, estabilizaron el elevador y rescataron al hombre que afortunadamente solo sufrió algunos golpes en el cuerpo tras caer con todo y camilla al piso del elevador.

Se desconoce si hubo algún tipo de acción legal contra el hospital de Nueva Delhi, en India, lugar donde ocurrió el inesperado accidente.

A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient's body to rupture, but God's measure saved him.



It is believed that there were workers maintaining the elevator and

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6