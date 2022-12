Siameses denuncian recibir un solo sueldo argumentando que son dos los que trabajan

Aunque fueron abandonados por sus padres a los dos meses de nacidos, esto no impidió los gemelos siameses cumplieran su sueño de trabajar en una empresa que les reconociera su esfuerzo. Oriundos del estado indio de Punjab, denunciaron que ambos trabajaban como electricistas desde diciembre de 2021 y les pagaban un solo sueldo.

Sohna y Mohna Singh comparten una vesícula biliar, un brazo, un hígado y una pierna, razón por la que su historia de vida fue publicada en varios medios de comunicación alrededor del mundo. La noticia fue de tal magnitud que la empresa Punjab State Power Corporation Limited los contrató para vigilar su sala de control de suministros, prometiéndole a cada uno un pago mensual de 10.000 rupias ($587.742 pesos colombianos).

En una entrevista transmitida en el canal de YouTube del documentalista Ruhi Center, los siameses denunciaron que en lugar de recibir dos salarios, les retribuirían poco más de 17.000 rupias, (un poco más de 1 millón de pesos colombianos), por una jornada de 12 horas.

El gerente de la compañía para la que trabajan, Venú Parsad, se pronunció al respecto e indicó que decidieron “reclutarlos bajo la cuota de personas discapacitadas por motivos compasivos”, aclarando los motivos que llevaron a decidir contratar a los gemelos.

Conjoined twins, Sohna and Mohna, bag a job in the Punjab State Power Corporation Limited. "We're very glad about the job & have joined on December 20. We thank the Punjab government and the Pingalwara institution, which schooled us, for the opportunity," they say.



