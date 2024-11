¿Por qué Kamala Harris perdió contra Donald Trump en las elecciones de EE. UU.?

Donald Trump resultó reelecto para la presidencia de Estados Unidos tras superar el umbral de 270 votos necesarios para llegar al gobierno de la Casa Blanca.

El republicano se había enfrentado en una intensa pero corta campaña contra Kamala Harris, la candidata republicana y actual vicepresidenta del gobierno del también demócrata Joe Biden, que era el candidato inicial del partido.

Juan González, ex asesor del gobierno Joe Biden, y Juan Carlos Pinzón, ex embajador en los Estados Unidos, hablaron en A lo que Vinimos de estas elecciones.

Señor González, ¿qué le faltó a Kamala Harris para lograr la presidencia de los Estados Unidos?

Yo pasé mucho tiempo con ella al inicio de la administración, es una persona increíblemente inteligente, trabaja muy duro, más que todos los demás.

Creo que tuvo menos que ver con su campaña, que fue muy excelente, y más que ver con la habilidad de Trump de simplificar su afán.

Si uno va a sus a sus eventos de campaña [a los de Trump], no hizo ninguna propuesta de gobierno y lo único que hizo es que, yo creo, capturó el sentimiento del electorado diciendo ¿están viviendo mejor ahora que antes? y para muchos americanos la respuesta fue no.

Señor González, ¿ahora qué viene para Trump a nivel de gobierno y de cumplir esas promesas?

Yo creo que los americanos son mucho más inteligentes que a veces los políticos piensan que lo son. Ellos rápidamente van a evaluar a Trump en base a sus resultados, entonces él no va a tener luna de miel, cuando él entre va a tener que demostrar el resultado de una forma bastante rápida y yo creo que en base a eso lo van a evaluar.

Él está en una situación donde no va a poder ser reelegido, entonces no le tiene que responder al electorado americano y puede hacer cualquier cosa que se le dé la gana porque no tiene que competir por elección, pero si él quiere fortalecer al partido Republicano, tiene que tomar en cuenta que las elecciones tienen consecuencias.

Pinzón, exembajador, ¿cómo ve esa relación con nuestro país y cuáles son los temas que le van a preocupar a los republicanos?

Ahí, que nadie se llame a engaños, va a haber presión. El actual gobierno de Colombia ha dejado manga ancha con el crimen organizado, ha permitido que el narcotráfico se dispare. Ese es un tema que va a ser un tema de fricción; lo que es narcotráfico, lo que es migración ahí va a haber mucha presión.

Ojalá el gobierno de Colombia sea pragmático, se aleje de su ideología extrema y más bien piense en el bien del país porque a Colombia le conviene una buena relación con Estados Unidos a propósito es una gran oportunidad.

Ex embajador, hay un Senado y una Casa Blanca republicana, ¿cuál debe ser la reacción del presidente Petro frente a un gobierno como el que arranca?

Yo creo que si Colombia es pragmática y estratégica, ahí hay oportunidades para el país y seguramente esto ya también nos pone a pensar en el 26.

Qué tipo de gobierno que le convendría tener a Colombia para hacer un buen equipo y un buen match con Estados Unidos de modo que los colombianos se beneficien en inversión en turismo, en comercio, en recursos para fortalecer la seguridad, en recursos para los programas sociales en la zona aisladas. Eso es lo que hay que debatir.