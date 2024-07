Elvis Amoroso, del CNE Venezuela, tildó de “desestabilizadores” a expresidentes expulsados

Avanza la jornada electoral por las presidenciales en Venezuela. Durante la mañana de este domingo 28 de julio, han sido miles los venezolanos que han salido de sus casas para asistir a los puntos de votación dispuestos para sufragar.

Durante la apertura de las votaciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral del país vecino, Elvis Amoroso, se refirió a todos los venezolanos y aclaró algunas versiones que indicaban supuestos requisitos para poder votar.

“Estamos en pleno desarrollo de la votación que está ejerciendo el pueblo venezolano. El que está en su casa puede salir a votar con su vestimenta tradicional. Eso que dicen por ahí que deben ir con una vestimenta exclusiva es falso. Debe ir con la prenda de vestir que habitualmente usa. El único requisito es la cédula de identidad aun estando vencida. Lo demás es mentira. No deben llevar tapabocas”, señaló Amoroso.

Luego de brindar la aclaración, el funcionario se refirió al incidente que se presentó hace algunos días, cuando varios expresidentes y funcionarios de diferentes nacionalidades, fueron expulsados de Venezuela. Según Amoroso, las personas que fueron inadmitidas son “desestabilizadoras y vinculadas a la corrupción”.

"Están vinculados al narcotráfico": Elvis Amoroso

“Ellos son desestabilizadores. Hasta algunos expresidentes, todos vinculados al narcotráfico y a hechos de corrupción, que no los dejaron entrar aquí a Venezuela, porque aquí si hay soberanía (…) pregunten en sus países quiénes son y ellos no eran invitados, no eran veedores, ni observadores ni nada, no eran y nunca fueron”, aseguró.

Adicionalmente, indicó que fueron los “desestabilizadores” de Venezuela los que invitaron a los expresidentes.

"Fueron los desestabilizadores que desconocen la constitución, dijeron que sí, y montaron un espectáculo en un país por aquí cercano. Nunca tuvieron la oportunidad de ser observadores porque los que vienen internacionales son gente decente, no es gente vinculada a corrupción, a intento de genocidio y por eso no entraron”, agregó.

A quien hacía referencia el presidente del CNE era a la expresidenta panameña Mireya Moscoso; al expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez; al expresidente de México Vicente Fox, al expresidente de Bolivia Jorge Quiroga y a la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez.

Todos, hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), una organización no gubernamental que tiene como objetivo supervisar y garantizar la integridad de los procesos electorales en la región.