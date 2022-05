Irma y Eva, las profesoras que se sacrificaron por defender a sus estudiantes de las balas

Una nueva masacre enluta a Estados Unidos. Esta vez el estado de Texas vivió un tiroteo en una escuela de primaria de la ciudad de Uvalde. El responsable de los hechos, un joven de 18 años llamado Salvador Ramos, fue abatido por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza fuera de servicio. El ataque dejó 19 niños y dos docentes muertos.

Entre las víctimas están Irma García y Eva Mireles, dos profesoras que trabajaban en la institución, y dieron su vida para proteger a sus alumnos de las balas. Le contamos quiénes son las valientes mujeres.

La mujer de 44 años era docente hace 17 años. Enseñaba a los estudiantes de cuarto grado en la escuela primaria Robb Elementary. En una biografía que publicó la institución educativa, Mireles expresó su gusto por correr y hacer senderismo. También habló de su familia, que calificó como "comprensiva, divertida y cariñosa". Su esposo, su hija y sus tres mascotas conformaban su hogar.

La hija de Mireles se pronunció a través de su cuenta de Twitter y publicó una foto junto a su madre con una dedicatoria en la que decía: "tú siempre serás recordada, Eva Mireles, profesora de cuarto grado del Robb Elementary, quien desinteresadamente saltó en frente de sus estudiantes para salvar sus vidas".

Por su parte, la tía de la profesora, Lydia Martínez Delgado, quien fue la que confirmó que Mireles estaba entre las víctimas, habló sobre cómo recuerda a su sobrina en una entrevista a The Washington Post. Delgado señaló que Mireles era una mujer alegre y activa, “hizo todo lo que pudo para vivir una larga vida, y aquí se vio truncada”.

Además, la madre de una de sus ex-estudiantes, Audrey García, también se refirió a la muerte de la maestra y expresó su tristeza frente a lo sucedido. Dijo que nunca olvidará el trato que la profesora le dio a su hija. “Mi hija tiene síndrome de Down, y fue una de las primeras estudiantes en ese momento en ser incluida en un aula regular”, agregó que “la Sra. Mireles siempre fue más allá. Nunca vio que Gabby tuviera menos potencial que los demás estudiantes”.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

La mujer expresó que quiere que todo el mundo sepa la clase de persona y educadora que era Mireles. Por ello pidió que "no la olviden".

Irma García, de 46 años, fue la otra profesora asesinada en el tiroteo en Texas. Enseñaba en la escuela Robb Elementary hace 23 años y fue nominada como maestra del año en 2019, por su distrito escolar. Trabajó de la mano con Mireles desde hace cinco años.

Según medios locales, el hijo de García afirmó que un amigo que estaba en la escena vio a su madre protegiendo a los estudiantes mientras el atacante disparaba.

Su sobrino, Juan Martínez, se pronunció sobre lo sucedido a través de sus redes sociales. "Mi tía no lo logró, se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases, les ruego que mantengan a mi familia, incluida toda su familia, en sus oraciones, Irma García es su nombre y murió como HÉROE. Ella fue amada por muchos y realmente la extrañaremos".

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed.❤️‍🔥 pic.twitter.com/zM54TbooZZ