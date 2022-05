Nuevo tiroteo en una escuela de primaria de Texas, EE. UU.

El distrito Escolar Independiente Consolidado en Uvalde, en el estado de Texas, confirmó un nuevo episodio de un tiroteo en una de las escuelas de primaria de la región. La Policía local informó el traslado de 14 personas heridas, desde la escuela Elementary Robb al hospital Uvalde Memorial, y lamentó la muerte de 2 personas en camino al centro médico. Hasta el momento no se ha publicado la identidad de las víctimas, medios locales aseguraron que los heridos eran personas entre estudiantes y maestros, varios de ellos se encuentran en cirugía debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía de Uvalde en medio de una rueda de prensa compartió los detalles sobre las primeras investigaciones, aseguraron que se trató de una riña escolar, donde uno de los estudiantes portaba un arma y abrió fuego indiscriminadamente. Un joven negro de 18 años es la persona de interés para las autoridades, que es buscado en una operación en conjunto de varias agencias locales, que lo catalogaron como “armado y peligroso”. Un sospechoso se encuentra en custodia, sin embargo, aún no se detalla si es el aparente autor del tiroteo.

“Este no es un acto de violencia discriminatorio, esto es un episodio de un estudiante que se encontraba armado, se peleó con alguien y disparó”, aseguró un portavoz del departamento de la Policía.

Los demás estudiantes tuvieron que ser trasladados en los autobuses escolares hacia un lugar seguro, determinado por la Policía, que solicitó a los padres de familia no dirigirse a la escuela ya que se trataba de una escena de investigación. Las autoridades escoltaron a los niños hacía el Centro Cívico, donde los familiares recogieron a los demás niños.

