Sanciones a Rusia y apoyo para Ucrania: discurso de la Unión de Joe Biden

El presidente Joe Biden, en su discurso de La Unión, habló sobre la guerra que se libra en Ucrania y en las medidas que se tomarán contra Rusia.

Lea, además: "Debemos frenar al agresor cuanto antes": Volodimir Zelenski a Joe Biden

Una de las medidas anunciadas fue el cierre del espacio aéreo para vuelos procedentes de Rusia, esta decisión sería para aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin, a quién el presidente estadounidense calificó como “dictador”.

Además, también señaló que Putin se habría equivocado porque los países aliados están listos para pelear si su país los agrede.

“El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y totalmente sin causa. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido una lección y es que cuando los dictadores no pagan un precio por sus agresiones, causan más caos”, señaló Biden.

Más sanciones contra Rusia

El mandatario reiteró que las sanciones económicas tomadas por Estados Unidos y sus aliados, se irán incrementando a medida que aumente la ofensiva.

También aseguró que el apoyo a Ucrania se mantendrá, pero dejó claro que las tropas estadounidenses no lucharan en ese país.

“Nuestras fuerzas no están comprometidas y no entrarán en conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste”, añadió.

Finalmente, Joe Biden aseguró que Estados Unidos se está preparando para las consecuencias que dejará este conflicto.

Vea también: "Fuerzas no irán a luchar con Ucrania, sino para defender a aliados" Biden en discurso de la Unión