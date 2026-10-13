Fuerte temblor de magnitud 5,0 se sintió en Colombia: este fue el epicentro

Un fuerte sismo se sintió hoy en varias zonas del país. El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico que tuvo 5,0 de magnitud.

De acuerdo a la información dela entidad, el epicentro se dio en Los Santos, en el departamento de Santander. El sismo tuvo una profunidad de 149 kilómetros y se sintió en varias zonas del país.

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