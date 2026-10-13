Fuerte temblor de magnitud 5,0 se sintió en Colombia: este fue el epicentro
El Servicio Geológico Colombiano reportó la emergencia este martes en horas de la tarde.
Noticias RCN
octubre 13 de 2026
04:36 p. m.
04:36 p. m.
Un fuerte sismo se sintió hoy en varias zonas del país. El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico que tuvo 5,0 de magnitud.
De acuerdo a la información dela entidad, el epicentro se dio en Los Santos, en el departamento de Santander. El sismo tuvo una profunidad de 149 kilómetros y se sintió en varias zonas del país.
Noticia en desarollo...