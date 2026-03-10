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Temblor de magnitud 4,1 sacudió a Colombia en la noche de este 3 de octubre: vea el reporte del SGC

El SGC reportó un temblor de magnitud 4,1 en Istmina, Chocó, durante la noche del 3 de octubre. Minutos antes ocurrió otro sismo en la zona.

Temblor de magnitud 4,1 sacudió a Colombia en la noche de este 3 de octubre: vea el reporte del SGC
Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
10:52 p. m.
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Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la noche de este sábado 3 de octubre de 2026. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento alcanzó una magnitud de 4,1 y tuvo como zona epicentral el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

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El evento ocurrió pocos minutos después de otro sismo registrado en la misma zona, por lo que la actividad sísmica llamó la atención durante las últimas horas de la jornada.

¿Dónde fue el temblor en Colombia este 3 de octubre?

Según la información entregada por el SGC, el sismo de magnitud 4,1 ocurrió a las 9:29:40 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

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El epicentro estuvo localizado en Istmina, Chocó y entre los municipios más cercanos aparecen Sipí, a 19 kilómetros; Nóvita, a 51 kilómetros, y El Dovio, en el Valle del Cauca, a 56 kilómetros.

Por sus características, se trató de un evento relativamente superficial, teniendo en cuenta que el SGC clasifica de esta manera los sismos cuya profundidad es menor a 70 kilómetros.

Hasta el momento del reporte no se conocía información oficial sobre afectaciones relacionadas con este movimiento.

Otro sismo ocurrió minutos antes en Istmina, Chocó

El temblor de magnitud 4,1 no fue el único registrado durante la noche. Apenas tres minutos antes, el SGC había informado de otro movimiento en Istmina, esta vez de magnitud 3,9.

Ese primer evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros, según los datos divulgados por la entidad.

Colombia es un país con actividad sísmica frecuente debido a su ubicación geológica. Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente y actualiza sus reportes a medida que analiza la información obtenida por su red de estaciones.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma, ubicarse en un lugar seguro y consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.

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