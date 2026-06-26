CANAL RCN
Internacional

¡Ha temblado masivamente en Venezuela hoy 26 de junio de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

Uno de los movimientos telúricos alcanzó los 4.9 de magnitud. Estos son los detalles:

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 26 de junio de 2026, después del doble terremoto del 24 de junio, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido más de 10 movimientos telúricos en Venezuela.

¿Dónde se han sentido? ¿De cuánto han sido sus magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se reportó en Colombia hoy 26 de junio de 2026

  • 5:16 p.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 58 kilómetros de Maracay (Venezuela), a 58 de Isla Ratón (Venezuela) y a 69 de La Guaira (Venezuela).

VIDEO | Alertas de terremoto en el celular salvaron muchas vidas en la tragedia de Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | Alertas de terremoto en el celular salvaron muchas vidas en la tragedia de Venezuela

¿Qué otros temblores se han presentado en Venezuela hoy 26 de 26 de junio de 2026?

  • 12:30 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 71 de Valencia (Venezuela) y a 104 de Maracay (Venezuela).

  • 12:37 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 48 kilómetros de Barquisimeto (Venezuela), a 60 de San Felipe (Venezuela) y a 110 de Coro (Venezuela).

  • 2:09 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Barinas (Venezuela), a 54 de Guanare (Venezuela) y a 83 de Bruzual (Venezuela).

  • 2:38 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 51 de Los Teques (Venezuela) y a 97 de Isla Ratón (Venezuela).

  • 3:14 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 69 de Valencia (Venezuela) y a 94 de San Carlos (Venezuela).

  • 3:22 a.m.

Epicentro: océano Atlántico norte.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 855 kilómetros de La Asunción (Venezuela), a 926 de Cumaná ( Venezuela) y a 936 de Maturín (Venezuela).

  • 3:28 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 193 kilómetros de La Asunción (Venezuela), a 250 de Cumaná (Venezuela) y a 264 de Gran Roque (Venezuela).

  • 3:35 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 71 de Valencia ( Venezuela) y a 105 de Maracay (Venezuela).

  • 4:22 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Valencia (Venezuela), a 57 de Maracay (Venezuela) y a 62 de Isla Ratón (Venezuela).

Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana: evacuaciones en Santo Domingo
RELACIONADO

Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana: evacuaciones en Santo Domingo

  • 5:31 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 64 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 89 de Los Teques (Venezuela) y a 91 de Archipiélago Los Roques (Venezuela).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Aerolínea internacional elimina polémica tarifa para familias tras investigación: esto debe saber

República Dominicana

Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana: evacuaciones en Santo Domingo

Terremoto

Sobrevivientes del terremoto en Venezuela contaron el horror que vivieron bajo los escombros

Otras Noticias

Astrología

Mhoni Vidente no se guardó nada y rompió el silencio tras el doble terremoto en Venezuela: esto dijo

La reconocida vidente se pronunció en sus redes sociales. ¿Cuál fue su mensaje?

Selección Colombia

Así quedará el partido entre la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

¡Se define el grupo K y la inteligencia artificial entregó su resultado!

Venezuela

Grupo de niños entre los que regresaron en vuelo humanitario a Colombia tras sismos en Venezuela

Comercio

Anuncian Primatón 2026 en Colombia: fechas y las más de 800 marcas para comprar

Enfermedades

Expertos alertan sobre el aumento del dengue durante el periodo de vacaciones en Colombia