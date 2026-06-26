¡Ha temblado masivamente en Venezuela hoy 26 de junio de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

Este viernes 26 de junio de 2026, después del doble terremoto del 24 de junio, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido más de 10 movimientos telúricos en Venezuela.

¿Dónde se han sentido? ¿De cuánto han sido sus magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se reportó en Colombia hoy 26 de junio de 2026

5:16 p.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 58 kilómetros de Maracay (Venezuela), a 58 de Isla Ratón (Venezuela) y a 69 de La Guaira (Venezuela).

¿Qué otros temblores se han presentado en Venezuela hoy 26 de 26 de junio de 2026?

12:30 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 71 de Valencia (Venezuela) y a 104 de Maracay (Venezuela).

12:37 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 48 kilómetros de Barquisimeto (Venezuela), a 60 de San Felipe (Venezuela) y a 110 de Coro (Venezuela).

2:09 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Barinas (Venezuela), a 54 de Guanare (Venezuela) y a 83 de Bruzual (Venezuela).

2:38 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 51 de Los Teques (Venezuela) y a 97 de Isla Ratón (Venezuela).

3:14 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 69 de Valencia (Venezuela) y a 94 de San Carlos (Venezuela).

3:22 a.m.

Epicentro: océano Atlántico norte.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 855 kilómetros de La Asunción (Venezuela), a 926 de Cumaná ( Venezuela) y a 936 de Maturín (Venezuela).

3:28 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 193 kilómetros de La Asunción (Venezuela), a 250 de Cumaná (Venezuela) y a 264 de Gran Roque (Venezuela).

3:35 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 71 de Valencia ( Venezuela) y a 105 de Maracay (Venezuela).

4:22 a.m.

Epicentro: costa caribeña de Venezuela.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Valencia (Venezuela), a 57 de Maracay (Venezuela) y a 62 de Isla Ratón (Venezuela).

5:31 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 64 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 89 de Los Teques (Venezuela) y a 91 de Archipiélago Los Roques (Venezuela).