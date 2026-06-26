Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana: evacuaciones en Santo Domingo

El Servicio Geológico Colombiano reportó este viernes un sismo de magnitud 5.0 en Boya de Yuma, municipio de San Rafael del Yuma, al sureste de República Dominicana. El movimiento telúrico ocurrió a las 11:06 de la mañana, hora local, con una profundidad de 71 kilómetros.

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Habitantes de localidades como Boca de Yuma, San Rafael del Yuma, La Romana, Higüey, Punta Cana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo sintieron el temblor. En la capital, varias personas evacuaron edificios de oficinas, incluidos algunos organismos gubernamentales, como medida preventiva.

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Epicentro y registros internacionales

El Servicio Geológico de Estados Unidos también confirmó el evento sísmico, con una magnitud de 5 en la escala de Richter. Según sus datos, el epicentro se ubicó a 51 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en el sureste del país.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas.

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Contexto regional: tras la tragedia en Venezuela

Este sismo se registró apenas dos días después del doble terremoto en Venezuela, ocurrido el 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5. La tragedia en ese país ya deja un saldo de 920 personas fallecidas y 3.360 heridos, lo que mantiene en alerta a la región frente a la actividad sísmica reciente en el Caribe.