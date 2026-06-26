VIDEO | Alertas de terremoto en el celular salvaron muchas vidas en la tragedia de Venezuela

Las alarmas de los celulares también hicieron parte de la grave emergencia en Venezuela. En varios videos quedó registrado el momento en que la alerta advirtió sobre el terremoto, segundos antes.

Esta es una herramienta que fue diseñada para dar algunos segundos de previos y de esta manera proteger a miles de personas que tengas esta función habilitada en sus dispositivos móviles.

Alerta de sismo en el celular salvó vidas en Venezuela

En videos quedó registrado el momento exacto en que la alerta de sismo de Google avisó sobre el terremoto.

Uno de los videos muestra cuando una joven leyó el mensaje que le llegó a su celular.

Alerta de sismo de magnitud inicial de 6.2 aproximadamente, 86.9 millas de distancia. Presiona para obtener más información.

Otra mujer que carga a su bebé en brazos estaba haciendo un live cuando sonó la alarma en su móvil.

¿Cómo activar la alarma de terremotos de Google en el celular?

La alarma hace parte del sistema de Google, detecta las primeras ondas y puede ser crucial para salvar vidas.

Para configurarla en Android:

Abre configuración

busca alertas de sismo

Activa o desactiva las alertas

Para configurarla en iPhone:

Configuración

Notificaciones

Sección de alertas mejoradas o alertas gubernamentales

Asegúrese de tener activadas las opciones de avisos de seguridad mejoradas o alertas