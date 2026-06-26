CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Alertas de terremoto en el celular salvaron muchas vidas en la tragedia de Venezuela

En imágenes quedaron registrados varios de los casos que grabaron el momento en el que recibieron la notificación de alerta del terremoto.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
02:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las alarmas de los celulares también hicieron parte de la grave emergencia en Venezuela. En varios videos quedó registrado el momento en que la alerta advirtió sobre el terremoto, segundos antes.

¿Hay riesgo de otras tragedias naturales detonadas por el doble terremoto en Venezuela?
RELACIONADO

¿Hay riesgo de otras tragedias naturales detonadas por el doble terremoto en Venezuela?

Esta es una herramienta que fue diseñada para dar algunos segundos de previos y de esta manera proteger a miles de personas que tengas esta función habilitada en sus dispositivos móviles.

“Mi mamá dejó de respirar ayer”: desgarradora reacción de niño al ser rescatado en Venezuela
RELACIONADO

“Mi mamá dejó de respirar ayer”: desgarradora reacción de niño al ser rescatado en Venezuela

Alerta de sismo en el celular salvó vidas en Venezuela

En videos quedó registrado el momento exacto en que la alerta de sismo de Google avisó sobre el terremoto.

Uno de los videos muestra cuando una joven leyó el mensaje que le llegó a su celular.

Alerta de sismo de magnitud inicial de 6.2 aproximadamente, 86.9 millas de distancia. Presiona para obtener más información.

Otra mujer que carga a su bebé en brazos estaba haciendo un live cuando sonó la alarma en su móvil.

Pareja de abuelos sobrevivió al doble terremoto en Venezuela: su reacción quedó grabada en video
RELACIONADO

Pareja de abuelos sobrevivió al doble terremoto en Venezuela: su reacción quedó grabada en video

¿Cómo activar la alarma de terremotos de Google en el celular?

La alarma hace parte del sistema de Google, detecta las primeras ondas y puede ser crucial para salvar vidas.

Para configurarla en Android:

  • Abre configuración
  • busca alertas de sismo
  • Activa o desactiva las alertas

Para configurarla en iPhone:

  • Configuración
  • Notificaciones
  • Sección de alertas mejoradas o alertas gubernamentales

Asegúrese de tener activadas las opciones de avisos de seguridad mejoradas o alertas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Una mamá pide ayuda urgente para rescatar a su hijo de 8 años de entre los escombros en Venezuela

Venezuela

Familias en Venezuela completamente rotas por el doble terremoto y la migración

Venezuela

¿Hay riesgo de otras tragedias naturales detonadas por el doble terremoto en Venezuela?

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 26 de junio

Entérese del resultado del Super Astro Sol de este viernes 26 de junio.

Venezuela

Famoso actor colombiano se encuentra en Venezuela: solicitó ayudas para los afectados del terremoto

El actor, reconocido por participar en telenovelas como 'La Ley del Corazón', hizo un llamado para enviar donaciones tras el terremoto del 24 de junio.

Lionel Messi

¿Cuántos goles le faltan a Mbappé para superar a Messi como goleador histórico de los mundiales?

Neiva

¿Va a viajar este puente de San Pedro y San Pablo? Estas son las recomendaciones de las autoridades

Enfermedades

Expertos alertan sobre el aumento del dengue durante el periodo de vacaciones en Colombia