VIDEO I Así quedó registrado el fuerte terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, China

Un terremoto de magnitud 7 sacudió a la región china del Tíbet, durante la noche de este jueves 22 de octubre. Según portavoces internacionales, al menos 16 personas perdieron la vida y más de 300 viviendas se derrumbaron durante el fuerte movimiento telúrico.

En redes sociales ya han circulado nuevas imágenes que captaron los instantes de pánico que vivieron cientos de ciudadanos, quienes tuvieron que evacuar rápidamente sus hogares y los establecimientos en los que se encontraban cuando inició el fuerte movimiento.

¿Qué pasó hoy en el Tíbet?

Según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando a las autoridades locales, 16 personas perdieron la vida y 32 resultaron heridas durante el terremoto que se reportó a las 22H33 locales (14H33 GMT).

Portavoces internacionales ya han dado a conocer que las autoridades se encuentran evaluando los daños generados y a esta hora continúan las operaciones de rescate para dar con personas que posiblemente se encuentren bajo los escombros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro se situó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen, esto en una zona montañosa a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu. Las autoridades también informaron que el fuerte terremoto tuvo una profundidad superficial de 10 km.

¿Cuáles fueron los daños del terremoto en el Tíbet?

Lhawang Dagpo, gobernador adjunto del cantón, aseguró que el fuerte movimiento se sintió en Maru y varios edificios terminaron con grandes grietas que provocaron la evacuación de las personas. Además, se han reportado viviendas colapsadas y la interrupción en los servicios de energía y telecomunicaciones en la capital del distrito.

Varias imágenes lograron captar el momento exacto del fuerte movimiento. Uno de estos clips, captado por la cámara de seguridad de una de las viviendas, evidenció el momento en el que varias personas tuvieron que salir corriendo de la vivienda que empezó a sacudirse drásticamente.

En otros de los videos se observan los momentos en los que las estanterías de un establecimiento comercial empiezan a mecerse con la suficiente fuerza para dejar caer al suelo varios de los objetos que se encontraban allí.