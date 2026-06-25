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Dos tragedias en Venezuela el 24 de junio: terremotos un año después de la vaguada en Mérida

Los venezolanos han recordado con gran conmoción el desastre natural que dejó varias regiones afectadas por las inundaciones en 2025.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 25 de 2026
01:30 p. m.
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Venezuela cumplió justamente este 24 de junio de 2026 un año desde el desbordamiento del río Chama que dejó daños de gran magnitud en ocho municipios como Pueblo Llano, Rangel, Santos Marquina, Miranda, Santo Domingo, entre otros, y que al día de hoy todavía hay secuelas que persisten.

El fenómeno natural se presentó exactamente un año atrás del terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que hoy tienen en vilo a miles de ciudadanos por las graves afectaciones que ya ha generado en varios estados del país.

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¿Qué pasó el 24 de junio de 2025 en Venezuela?

Como producto de una trágica coincidencia, así ha sido catalogada la inexplicable exactitud con la que dos desastres naturales han azotado al país venezolano durante dos años seguidos.

Conocida como la vaguada, un sistema abierto de lluvias intensas y fuertes vientos, este desastre natural generó el desborde del río Chama que afectó principalmente a Pueblo Llano, Rangel, Santos Marquina, Miranda, Santo Domingo, Campo Elías, Libertador y Arzobispo Ramos de Lora.

Según las cifras reportadas por entes gubernamentales regionales, dicho fenómeno natural dejó a 8 mil familias aisladas por la destrucción de la carretera Trasandina, 26 puentes destruidos y 370 viviendas afectadas de las cuales 107 tuvieron pérdida total.

Medios locales informaron que, tras un año del hecho, un importante porcentaje de las vías del estado afectado permanecen sin ser rehabilitadas, de modo que, al día de hoy siguen generando afectaciones en la movilidad y el acceso a las comunidades que quedaron aisladas.

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¿Qué se recuerda el 24 de junio en Venezuela?

Cabe resaltar que cada 24 de junio en Venezuela se celebra el Día de la Batalla de Carabobo con la que se conmemora el enfrentamiento militar decisivo de 1821 en la sabana de este estado.

Al ser un día feriado, ciudadanos han reportado gran preocupación durante el más reciente terremoto, que sacudió principalmente a los estados de La Guaira y Yaracuy, pues se presume que una gran cantidad de personas se encontraban dentro de sus viviendas descansando.

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