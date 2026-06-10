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Hijo de Nicolás Maduro fue nombrado para importante cargo en Venezuela

El anuncio se dio días después de que se cumplieran cinco meses del arresto de su papá.

Nicolás Maduro Guerra
FOTO: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

junio 10 de 2026
10:06 p. m.
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El pasado miércoles 3 de junio se cumplieron cinco meses desde que ocurrió la operación de película que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

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La caída del dictador se sospechaba, aunque el golpe del 3 de enero fue sorpresivo para el planeta. Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, las medidas sobre el país sudamericano se incrementaron.

Cinco meses sin Maduro: ¿Qué ha cambiado?

Sin duda, hubo tres aspectos que terminaron siendo contundentes para capturarlo. El primero fue el despliegue militar en las costas del Caribe y Pacífico, lo cual hizo que indirectamente Maduro quedara rodeado.

El otro es lo acontecido el 28 de julio de 2024, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Desde la oposición y comunidad internacional se aseguró que hubo fraude en la victoria de Maduro proclamada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Por último, se mantuvo la intriga por la recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera al arresto.

Con Maduro tras las rejas y la presidencia interina de Delcy Rodríguez, uno de los nombres que ha tomado fuerza en la opinión pública ha sido el de Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional e hijo del capturado.

¿Cuál es el cargo del hijo de Nicolás Maduro?

Él ha revelado cómo ha sido la comunicación desde la distancia con su padre, destapando el día a día detrás las rejas. El dictador se ha vuelto lector de la Biblia y asegura ser un prisionero de guerra.

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En las últimas horas se supo que Maduro Guerra será nuevamente el encargado de las relaciones parlamentarias con Japón. Quedó reelegido para esta función y estará acompañado del también diputado José Villarroel.

La Asamblea Nacional cataloga estos cargos como “grupos de amistad parlamentaria” destinados a la cooperación internacional. Aparte de Japón, hubo designaciones para Sri Lanka, Nepal, Uzbekistán, Indonesia, Malasia, Argentina, Canadá, Camboya, Filipinas, Nigeria, Kirguistán, Laos, Namibia, Benín, Kuwait, Granada, Irak, Angola y Zimbabue.

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