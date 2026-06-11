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Importante compañía transnacional regresa a Venezuela con una licencia de explotación

La Ley de hidrocarburos que impulsó la presidenta interina bajo presión estadounidense abrió el sector a la inversión extranjera. Otras transnacionales ya han regresado al país.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

AFP

junio 11 de 2026
10:08 p. m.
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Tras permanecer 23 años en el abandono, el campo gasífero Loran volverá a entrar en operaciones. El gobierno venezolano otorgó el jueves 11 de junio una licencia de explotación y exportación a la multinacional británica Shell, permitiéndole reactivar una zona estratégica que alberga siete yacimientos de gas natural, de los cuales seis limitan con Trinidad y Tobago.

La nueva adjudicación marca un hito en la política energética del país sudamericano. Según declaraciones de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la medida “va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas”.

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La reforma de hidrocarburos abrió la puerta a la inversión extranjera:

En enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro, la mandataria impulsó una reforma integral a la ley de hidrocarburos. Dicha modificación abrió las puertas del sector a la inversión extranjera y propició que Washington comenzara a flexibilizar el régimen de sanciones que pesaba sobre la nación caribeña, que posee las reservas de petróleo más grandes del planeta y una inmensa riqueza en gas natural.

Para la compañía europea, el retorno representa la consolidación de su presencia histórica en la región. El presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, destacó que el acuerdo constituye “un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo”.

Delegados de la corporación realizaron horas antes una visita técnica al Complejo Operativo Muscar, ubicado en el estado Monagas. Este centro es catalogado por la estatal Petróleos de Venezuela como la infraestructura de recepción y distribución de gas asociado a la extracción cruda más importante del noreste del país.

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Otras transnacionales ya están en Venezuela:

La reactivación del sector busca frenar problemas ecológicos y financieros. Especialistas del ámbito energético han advertido de manera reiterada que Venezuela desperdicia miles de millones en pies cúbicos de gas, situación que deriva en un severo impacto ambiental y millonarias pérdidas económicas.

Bajo el nuevo marco legal, la administración Rodríguez ha venido tejiendo alianzas con los gigantes de la industria global, sumando acuerdos recientes con firmas como Repsol y la británica BP.

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