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Destapan cuál sería el giro que la nueva abogada de Nicolás Maduro buscaría darle al caso

Anna Estevao llegó a la defensa del venezolano con el historial de haber defendido a ‘Diddy’ Combs.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
09:38 p. m.
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El pasado 5 de junio, Reuters conoció que la abogada Anna Estevao se incorporaba a la defensa de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que completó cinco meses tras las rejas en Estados Unidos.

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Un par de días antes, el bufete de Harris Trzaskoma, del que hace parte Estevao, incorporó a Barry Pollack, el abogado que ha llevado el caso de Maduro.

¿Cómo fue la defensa que le brindó a ‘Diddy’?

Estevao tiene experiencia representando figuras mediáticas. Anteriormente, por ejemplo, fue la abogada de Sean ‘Diddy’ Combs; el reconocido rapero y productor que ha estado en la industria de la música desde los 90.

A Combs lo condenaron a cuatro años y dos meses de cárcel por el delito de ejercer la prostitución; junto con el pago de una multa de 500.000 dólares. Aunque evitó la cadena perpetua tras quedar absuelto por tráfico sexual y crimen organizado.

Lo cierto es que la llegada de la litigante a la defensa del venezolano pone sobre la mesa varias incertidumbres en torno al proceso y, más especialmente, al desarrollo de la tercera audiencia a finales de junio.

¿Cuál podría ser la estrategia de la abogada?

NTN24 conversó con Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, quien señaló que la defensa podría estar preparándose para interrogatorios y un proceso largo que no lleve a un acuerdo con la Fiscalía.

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En ese orden de ideas, podría hacer que los contrainterrogatorios lleven a sembrar dudas en las versiones de los testigos o abuso de poder por parte de las autoridades. Mundaray sostuvo que el papel de Estevao buscaría tumbar los testimonios, debido a que podrían tener intereses políticos o inconsistencias.

El abogado enfatizó que este escenario llevaría a dos caminos: el primero es que los costos de la defensa aumentarán y segundo, el proceso tomaría más tiempo que, en el peor de los casos, se extendería a años.

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