Destapan cuál sería el giro que la nueva abogada de Nicolás Maduro buscaría darle al caso

El pasado 5 de junio, Reuters conoció que la abogada Anna Estevao se incorporaba a la defensa de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que completó cinco meses tras las rejas en Estados Unidos.

Un par de días antes, el bufete de Harris Trzaskoma, del que hace parte Estevao, incorporó a Barry Pollack, el abogado que ha llevado el caso de Maduro.

¿Cómo fue la defensa que le brindó a ‘Diddy’?

Estevao tiene experiencia representando figuras mediáticas. Anteriormente, por ejemplo, fue la abogada de Sean ‘Diddy’ Combs; el reconocido rapero y productor que ha estado en la industria de la música desde los 90.

A Combs lo condenaron a cuatro años y dos meses de cárcel por el delito de ejercer la prostitución; junto con el pago de una multa de 500.000 dólares. Aunque evitó la cadena perpetua tras quedar absuelto por tráfico sexual y crimen organizado.

Lo cierto es que la llegada de la litigante a la defensa del venezolano pone sobre la mesa varias incertidumbres en torno al proceso y, más especialmente, al desarrollo de la tercera audiencia a finales de junio.

¿Cuál podría ser la estrategia de la abogada?

NTN24 conversó con Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, quien señaló que la defensa podría estar preparándose para interrogatorios y un proceso largo que no lleve a un acuerdo con la Fiscalía.

En ese orden de ideas, podría hacer que los contrainterrogatorios lleven a sembrar dudas en las versiones de los testigos o abuso de poder por parte de las autoridades. Mundaray sostuvo que el papel de Estevao buscaría tumbar los testimonios, debido a que podrían tener intereses políticos o inconsistencias.

El abogado enfatizó que este escenario llevaría a dos caminos: el primero es que los costos de la defensa aumentarán y segundo, el proceso tomaría más tiempo que, en el peor de los casos, se extendería a años.