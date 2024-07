Venezuela conmemora su independencia en medio de manifestaciones opositoras

El 5 de julio, día en que Venezuela celebra su independencia, ha adquirido un nuevo significado este año.

RELACIONADO María Corina Machado apoya a Edmundo González como rival de Maduro en Venezuela

La fecha, que conmemora la firma del Acta de Independencia en 1811, se vincula con la esperanza de un cambio político y social profundo, liderado por figuras de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Se gesta un movimiento de liberación nacional

Los ciudadanos venezolanos se han levantado a lo largo del territorio, expresando su apoyo al movimiento de liberación nacional.

Este ha crecido significativamente desde que María Corina Machado, inhabilitada por el régimen para participar en las presidenciales, recorrió los 23 estados del país promoviendo la candidatura de Edmundo González Urrutia.

La oposición democrática se ha unido bajo su liderazgo, creando una sólida plataforma de resistencia que busca llevar a Nicolás Maduro a la derrota en las urnas el próximo 28 de julio.

En medio de las manifestaciones los venezolanos claman un cambio

El asesinato de Dignora Hernández, jefa del partido Vente Venezuela, detenido arbitrariamente en marzo, y el continuo hostigamiento de figuras opositoras han avivado el clamor por la libertad y la justicia.

Las manifestaciones multitudinarias en apoyo a Machado y González Urrutia son un testimonio del profundo deseo de cambio entre los venezolanos.

“Comienza el renacer de la esperanza y del camino del cambio para recuperar a Venezuela”, afirmó uno de los manifestantes a RCN.

María Corina Machado, líder de la oposición, llenó las calles de Venezuela

Las imágenes de las giras de María Corina Machado han dado la vuelta al mundo, mostrando una abrumadora mayoría de ciudadanos ansiosos por el cambio, la libertad y la democracia.

“Lo que está pasando en Venezuela no tiene precedentes, me atrevería a decir que no solo en Venezuela, sino en toda la región”, explica Machado.

Se acercan las elecciones presidenciales en Venezuela

El 28 de julio no será una elección cualquiera. Según el analista político Georg Eickhoff, la alianza entre Machado y González Urrutia trasciende una simple candidatura y se transforma en un movimiento de liberación nacional que convoca a todos los ciudadanos, independientemente de sus afiliaciones políticas.

"No son partidos que se enfrentan en una campaña electoral convencional, es un movimiento de liberación nacional", subraya Eickhoff.

El movimiento ha llegado a tal punto de engendrar una organización ciudadana llamada los "comanditos", que corresponden a grupos de 10 ciudadanos capacitados como miembros y testigos de mesas de votaciones que defenderán y harán justicia por los votos el día de los comicios.